رئيس الوزراء السعودية تبذل جهودا استثنائية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

أجرى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في مكة المكرمة د.بدر حجر المطيري نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأميرالشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهما للحجاج بأداء مناسك الحج بكل راحة ويسر.وقد اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، ومعربا عن اعتزازه وتقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكل الجهات الحكومية المشاركة في رعاية الحجاج وضمان أداء مناسكهم بسهولة. وثمن سموه الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدور المميز لمختلف جهاتها المعنية المشاركة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ويليق بريادتها في العالم الإسلامي.

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