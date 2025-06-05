  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
رئيس الوزراء السعودية تبذل جهودا استثنائية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

رئيس الوزراء السعودية تبذل جهودا استثنائية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

2025-06-05 11:14:34
(MENAFN- Al-Anbaa)

أجرى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في مكة المكرمة د.بدر حجر المطيري نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير
الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهما للحجاج بأداء مناسك الحج بكل راحة ويسر.
وقد اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، ومعربا عن اعتزازه وتقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكل الجهات الحكومية المشاركة في رعاية الحجاج وضمان أداء مناسكهم بسهولة. وثمن سموه الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدور المميز لمختلف جهاتها المعنية المشاركة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ويليق بريادتها في العالم الإسلامي.

MENAFN05062025000130011022ID1109643878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث