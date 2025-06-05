رئيس الوزراء السعودية تبذل جهودا استثنائية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن

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رئيس الوزراء السعودية تبذل جهودا استثنائية في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن
(MENAFN- Al-Anbaa)
أجرى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في مكة المكرمة د.بدر حجر المطيري نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير
الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهما للحجاج بأداء مناسك الحج بكل راحة ويسر.
وقد اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، ومعربا عن اعتزازه وتقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكل الجهات الحكومية المشاركة في رعاية الحجاج وضمان أداء مناسكهم بسهولة. وثمن سموه الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدور المميز لمختلف جهاتها المعنية المشاركة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ويليق بريادتها في العالم الإسلامي.
أجرى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية بالديار المقدسة في مكة المكرمة د.بدر حجر المطيري نقل سموه خلاله تحيات صاحب السمو الأمير
الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهما للحجاج بأداء مناسك الحج بكل راحة ويسر.
وقد اطمأن سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال على أحوال حجاج دولة الكويت ومستوى الخدمات المقدمة من بعثة الحج الكويتية، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم، ومعربا عن اعتزازه وتقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج الكويتية وكل الجهات الحكومية المشاركة في رعاية الحجاج وضمان أداء مناسكهم بسهولة. وثمن سموه الجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والدور المميز لمختلف جهاتها المعنية المشاركة في تنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن بما يعكس الصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية ويليق بريادتها في العالم الإسلامي.
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