وزير "البلدية" ووزير "الإسكان" يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وتمنى الوزير المشاري، في تصريح لـ «كونا»، أن يمن الله عز وجل على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء بالصحة والعافية، وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة وعلى وطننا الكويت والأمة الإسلامية باليمن والبركات.كما هنأ المشاري عموم المواطنين والمقيمين والعاملين في بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والجهات الأخرى التابعة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا أن يمن الله على الكويت وشعبها بنعمة الأمن والأمان وأن تحقق مزيدا من الرفعة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

MENAFN05062025000130011022ID1109643877