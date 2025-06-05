وزير "البلدية" ووزير "الإسكان" يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك

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وزير "البلدية" ووزير "الإسكان" يهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Al-Anbaa)
تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى الوزير المشاري، في تصريح لـ «كونا»، أن يمن الله عز وجل على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء بالصحة والعافية، وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة وعلى وطننا الكويت والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
كما هنأ المشاري عموم المواطنين والمقيمين والعاملين في بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والجهات الأخرى التابعة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا أن يمن الله على الكويت وشعبها بنعمة الأمن والأمان وأن تحقق مزيدا من الرفعة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
تقدم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وتمنى الوزير المشاري، في تصريح لـ «كونا»، أن يمن الله عز وجل على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء بالصحة والعافية، وأن يعيد عليهم هذه الأيام المباركة وعلى وطننا الكويت والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
كما هنأ المشاري عموم المواطنين والمقيمين والعاملين في بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والجهات الأخرى التابعة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا أن يمن الله على الكويت وشعبها بنعمة الأمن والأمان وأن تحقق مزيدا من الرفعة والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
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