وزير العدل هنأ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى

تقدم وزير العدل المستشار ناصر السميط بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وابتهل الوزير السميط في تصريح لـ «كونا» إلى المولى عزّ وجلّ بأن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات وأن يديم جلّ في علاه نعم الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.

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