وزير العدل هنأ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى

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وزير العدل هنأ القيادة السياسية بحلول عيد الأضحى
(MENAFN- Al-Anbaa)
تقدم وزير العدل المستشار ناصر السميط بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وابتهل الوزير السميط في تصريح لـ «كونا» إلى المولى عزّ وجلّ بأن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات وأن يديم جلّ في علاه نعم الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
تقدم وزير العدل المستشار ناصر السميط بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وابتهل الوزير السميط في تصريح لـ «كونا» إلى المولى عزّ وجلّ بأن يعيد هذه المناسبة على القيادة السياسية بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات وأن يديم جلّ في علاه نعم الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
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