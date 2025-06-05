53 رحلة جوية خلال موسم الحج لنقل 8 آلاف حاج

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تشغيل 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» نجاح استعدادات (الطيران المدني) لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.وأوضح الراجحي أن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كانت يوم الجمعة 30 مايو الماضي، مضيفا أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الطيران المعتمدة ووفق جداول الرحلات المرخصة لها.وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الكويت الدولي، وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.وأكد أن هذه الخطة تأتي بمتابعة مباشرة من رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود المبارك.وأعرب عن سروره بنجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي، متمنيا عودتهم سالمين بعد أداء المناسك وأن يتقبل المولى عز وجل منهم حجهم، وأن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.من جانب آخر، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك.وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.وشدد الراجحي على أهمية وجود المغادرين بالمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وصلاحيته وتأكيد حجوزات التذاكر والفنادق إلى جانب التأكد من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الوجهة المقصودة في حال تطلب الأمر.وأشار إلى حرص الإدارة على ضمان انسيابية حركة السفر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم العيد بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.

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