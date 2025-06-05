53 رحلة جوية خلال موسم الحج لنقل 8 آلاف حاج

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53 رحلة جوية خلال موسم الحج لنقل 8 آلاف حاج
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تشغيل 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.
وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» نجاح استعدادات (الطيران المدني) لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الراجحي أن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كانت يوم الجمعة 30 مايو الماضي، مضيفا أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الطيران المعتمدة ووفق جداول الرحلات المرخصة لها.
وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الكويت الدولي، وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.
وأكد أن هذه الخطة تأتي بمتابعة مباشرة من رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود المبارك.
وأعرب عن سروره بنجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي، متمنيا عودتهم سالمين بعد أداء المناسك وأن يتقبل المولى عز وجل منهم حجهم، وأن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.
من جانب آخر، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.
وشدد الراجحي على أهمية وجود المغادرين بالمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وصلاحيته وتأكيد حجوزات التذاكر والفنادق إلى جانب التأكد من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الوجهة المقصودة في حال تطلب الأمر.
وأشار إلى حرص الإدارة على ضمان انسيابية حركة السفر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم العيد بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تشغيل 53 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.
وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» نجاح استعدادات (الطيران المدني) لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح الراجحي أن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج كانت يوم الجمعة 30 مايو الماضي، مضيفا أنه تم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر شركات الطيران المعتمدة ووفق جداول الرحلات المرخصة لها.
وأشاد بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج في مطار الكويت الدولي، وهي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك، إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.
وأكد أن هذه الخطة تأتي بمتابعة مباشرة من رئيس (الطيران المدني) الشيخ حمود المبارك.
وأعرب عن سروره بنجاح تسيير حركة الحجاج من مطار الكويت الدولي، متمنيا عودتهم سالمين بعد أداء المناسك وأن يتقبل المولى عز وجل منهم حجهم، وأن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.
من جانب آخر، توقعت الإدارة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين من وإلى مطار الكويت الدولي إلى 236 ألف مسافر بواقع 1737 رحلة في عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لـ«كونا» إن الوجهات الأكثر تفضيلا للمسافرين خلال هذه الإجازة تشمل كلا من دبي والقاهرة وجدة والدوحة وإسطنبول، مؤكدا الإقبال المتزايد على هذه الوجهات خلال موسم العطلات.
وشدد الراجحي على أهمية وجود المغادرين بالمطار قبل موعد الرحلة بوقت كاف والتأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر وصلاحيته وتأكيد حجوزات التذاكر والفنادق إلى جانب التأكد من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الوجهة المقصودة في حال تطلب الأمر.
وأشار إلى حرص الإدارة على ضمان انسيابية حركة السفر وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين خلال موسم العيد بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.
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