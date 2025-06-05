ممثلة الكويت في "تحدي القراءة العربي": المنافسة القوية بالتصفيات تبشّر بجيل واعد محبّ للعلم

أكدت الفائزة بالمركز الأول في تصفيات ممثل دولة الكويت بمسابقة «تحدي القراءة العربي» بدورتها التاسعة الطالبة غالية العنزي أن المنافسة القوية التي شهدتها التصفيات تبشر بجيل واعد وقارئ محب للعلم والمعرفة.وأضافت العنزي في تصريح لـ«كونا»، عقب تتويجها في حفل أقامته وزارة التربية تحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، أنه تم الاستعداد لهذا التحدي بقوة وجد واجتهاد وعزيمة وحب وشغف للعلم.وبينت أن تتويجها في تصفيات الموسم التاسع من المسابقة جاء نتيجة عزيمة وإصرار وإرادة قوية، موضحة «أن تحدي القراءة العربي هو التحدي الوحيد الذي لا خاسر فيه إذ ان الكتب التي قمت بقراءتها أعطتني معلومات عديدة وغير محصورة خاصة أنني حرصت في مشاركاتي على أن أنوع بمجالات كتبي ما جعلني أحمل قدرا رهيبا من المعلومات بكل المجالات».وأشارت إلى أنها واجهت تحديا صعبا جدا بالموازنة بين حلمها بالتحدي وحلمها الدراسي حيث انها من أوائل دفعتها، مبينة أنها لا تقبل بأي تعثر دراسي، ولكن بحكمة وتميز وقدرة منها على تنظيم الوقت.وكشفت عن طموحها قائلة «أطمح لأن أتخصص بمجال من مجالات العلوم سواء كان طب أو هندسة أو ذكاء اصطناعي»، لافتة إلى شغفها وحبها للعلم، لأنني أرى الحياة في العلم.وثمنت العنزي جهود والديها ودعمهما المتواصل لها إلى جانب الدور الكبير الذي قامت به المشرفة بدرية الشمري التي ساندتها في هذا التحدي.

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