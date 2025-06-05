سفير الكويت لدى ستوكهولم يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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سفير الكويت لدى ستوكهولم يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية سبل تعزيز العلاقات الثنائية
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحث سفير الكويت لدى السويد محمد حياتي مع وزيرة خارجية السويد ماريا ستينرغارد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وذكرت سفارة الكويت لدى السويد في بيان أن السفير حياتي سلم وزيرة الخارجية السويدية رسالة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا تتضمن الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد هذا العام حلول الذكرى الـ 60 على تأسيسها، كما تضمنت دعوة الوزيرة لزيارة الكويت.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه جرى أيضا بحث إمكانية خلق مسار للتعاون بين البلدين في قطاع الصحة والصناعات الدوائية والاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير.
ووفقا للبيان سلط السفير حياتي الضوء على الشراكة الناجحة في مجال الطاقة بين البلدين من خلال انتشار شركة (OKQ8) الواسع في السوق السويدية وبقية الدول الإسكندنافية وأنشطتها المتنوعة في مجال التزود بالوقود والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.
ولفت إلى التعاون الناجح الذي جمع البلدين الصديقين على المستوى المتعدد الأطراف في عدة مناسبات أهمها خلال تزامن عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن عام 2018.
بحث سفير الكويت لدى السويد محمد حياتي مع وزيرة خارجية السويد ماريا ستينرغارد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وذكرت سفارة الكويت لدى السويد في بيان أن السفير حياتي سلم وزيرة الخارجية السويدية رسالة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا تتضمن الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد هذا العام حلول الذكرى الـ 60 على تأسيسها، كما تضمنت دعوة الوزيرة لزيارة الكويت.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه جرى أيضا بحث إمكانية خلق مسار للتعاون بين البلدين في قطاع الصحة والصناعات الدوائية والاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير.
ووفقا للبيان سلط السفير حياتي الضوء على الشراكة الناجحة في مجال الطاقة بين البلدين من خلال انتشار شركة (OKQ8) الواسع في السوق السويدية وبقية الدول الإسكندنافية وأنشطتها المتنوعة في مجال التزود بالوقود والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.
ولفت إلى التعاون الناجح الذي جمع البلدين الصديقين على المستوى المتعدد الأطراف في عدة مناسبات أهمها خلال تزامن عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن عام 2018.
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