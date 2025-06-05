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سفير الكويت لدى ستوكهولم يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

سفير الكويت لدى ستوكهولم يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2025-06-05 11:14:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

بحث سفير الكويت لدى السويد محمد حياتي مع وزيرة خارجية السويد ماريا ستينرغارد سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.
وذكرت سفارة الكويت لدى السويد في بيان أن السفير حياتي سلم وزيرة الخارجية السويدية رسالة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا تتضمن الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين والتي تشهد هذا العام حلول الذكرى الـ 60 على تأسيسها، كما تضمنت دعوة الوزيرة لزيارة الكويت.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضا إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأشار إلى أنه جرى أيضا بحث إمكانية خلق مسار للتعاون بين البلدين في قطاع الصحة والصناعات الدوائية والاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير.
ووفقا للبيان سلط السفير حياتي الضوء على الشراكة الناجحة في مجال الطاقة بين البلدين من خلال انتشار شركة (OKQ8) الواسع في السوق السويدية وبقية الدول الإسكندنافية وأنشطتها المتنوعة في مجال التزود بالوقود والنقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.
ولفت إلى التعاون الناجح الذي جمع البلدين الصديقين على المستوى المتعدد الأطراف في عدة مناسبات أهمها خلال تزامن عضويتهما غير الدائمة في مجلس الأمن عام 2018.

MENAFN05062025000130011022ID1109643872

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