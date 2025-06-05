الشوالي عقب تأهل النشامى : إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب

الشوالي عقب تأهل النشامى : إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب
هنأ المعلق التونسي " عصام الشوالي " الأردنيين ومنتخب النشامى على التأهل لمونديال 2026.
الشوالي الذي تولى التعليق على لقاء الأردن وعمان ، كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل عقب ضمان تأهل النشامى للمونديال : ألف مبروك للأردن ، نبارك للشعب الأردني و للنشامى الأبطال تأهل المنتخب الأردني الوطني لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وأضاف : إنه إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب، ويعكس روح العزيمة والإصرار والتطور الكبير في الكرة الأردنية.
واردف الشوالي : أنتم اليوم لا تمثلون الأردن فقط، بل ترفعون راية كل العرب فخرًا واعتزازًا.
وتابع الشوالي : كل التوفيق في مشواركم العالمي، ولتصدح أصوات الجماهير الأردنية في مدرجات أمريكا وكندا والمكسيك . مبروك يا نشامى
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