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الشوالي عقب تأهل النشامى : إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب

الشوالي عقب تأهل النشامى : إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب

2025-06-05 09:06:24

هنأ المعلق التونسي " عصام الشوالي " الأردنيين ومنتخب النشامى على التأهل لمونديال 2026.

الشوالي الذي تولى التعليق على لقاء الأردن وعمان ، كتب عبر صفحاته على مواقع التواصل عقب ضمان تأهل النشامى  للمونديال : ألف مبروك للأردن ، نبارك للشعب الأردني و للنشامى الأبطال تأهل المنتخب الأردني الوطني لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأضاف  : إنه إنجاز يُسطّر بحروف من ذهب، ويعكس روح العزيمة والإصرار والتطور الكبير في الكرة الأردنية.

واردف الشوالي : أنتم اليوم لا تمثلون الأردن فقط، بل ترفعون راية كل العرب فخرًا واعتزازًا.

وتابع الشوالي  : كل التوفيق في مشواركم العالمي، ولتصدح أصوات الجماهير الأردنية في مدرجات أمريكا وكندا والمكسيك . مبروك يا نشامى

 

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