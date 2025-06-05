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طفرة جينية ضد سرطان الجلد
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت الاختبارات التي أُجريت على 1225 مريضاً مصاباً بأخطر أنواع سرطان الجلد عن سمة وراثية لدى معظم من لم يستجيبوا لأحدث علاجات السرطان.
واعتمدت الدراسة على تحاليل جينية لعينات دم من المرضى المشاركين في تجربة سريرية عالمية، ووجد الباحثون أن المرضى الحاملين للطفرة الجينية كانوا أقل استجابة للعلاج.
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