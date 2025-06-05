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طفرة جينية ضد سرطان الجلد

طفرة جينية ضد سرطان الجلد

2025-06-05 07:17:30
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت الاختبارات التي أُجريت على 1225 مريضاً مصاباً بأخطر أنواع سرطان الجلد عن سمة وراثية لدى معظم من لم يستجيبوا لأحدث علاجات السرطان.

واعتمدت الدراسة على تحاليل جينية لعينات دم من المرضى المشاركين في تجربة سريرية عالمية، ووجد الباحثون أن المرضى الحاملين للطفرة الجينية كانوا أقل استجابة للعلاج.

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