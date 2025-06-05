العمل لساعات طويلة يغيّر بنية الدماغ
وذكرت صحيفة غربية، أمس، أن فريقاً دولياً من الباحثين يضم علماء من جامعة تشونغ آنغ الكورية الجنوبية، قام بإجراء تقييم 110 عاملين في مجال الرعاية الصحية، 32 فرداً منهم عملوا لساعات زائدة (52 ساعة أو أكثر أسبوعياً) و78 شخصاً منهم عملوا أقل من 52 ساعة أسبوعياً، وهو ما يُعتبر أقرب إلى ساعات العمل القياسية في الميدان.
وقام الفريق البحثي بإجراء الرنين المغناطيسي لدماغ كل فرد من العاملين المذكورين، وتبين أنه في المجموعة التي تعاني من إرهاق شديد، أظهر التصوير فرقاً كبيراً في حجم الدماغ في 17 منطقة مختلفة من العضو، بما يشمل التلفيف الجبهي الأوسط والتلفيف الصدغي العلوي.
وأكد الفريق أنه ((لدى الأفراد الذين يعانون من إرهاق شديد، كان هناك حجم أكبر بنسبة 19% في التلفيف الجبهي الأوسط الذيلي الأيسر، وهو جزء من الفص الجبهي للدماغ، الحامل الثقيل عندما يتعلق الأمر بالوظائف التنفيذية)).
وأظهر الفريق البحثي أن ((العمل لساعات طويلة يؤثر في الصحة العقلية والسلوكيات، بما يشمل ظهور أعراض الاكتئاب)).
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