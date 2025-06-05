العمل لساعات طويلة يغيّر بنية الدماغ

MENAFN - Al-Bayan) اكتشف فريق دولي من الباحثين، أن العمل لساعات طويلة يُغيّر أجزاء من الدماغ مرتبطة بالتنظيم العاطفي والذاكرة العاملة وحل المشكلات.

وذكرت صحيفة غربية، أمس، أن فريقاً دولياً من الباحثين يضم علماء من جامعة تشونغ آنغ الكورية الجنوبية، قام بإجراء تقييم 110 عاملين في مجال الرعاية الصحية، 32 فرداً منهم عملوا لساعات زائدة (52 ساعة أو أكثر أسبوعياً) و78 شخصاً منهم عملوا أقل من 52 ساعة أسبوعياً، وهو ما يُعتبر أقرب إلى ساعات العمل القياسية في الميدان.



وقام الفريق البحثي بإجراء الرنين المغناطيسي لدماغ كل فرد من العاملين المذكورين، وتبين أنه في المجموعة التي تعاني من إرهاق شديد، أظهر التصوير فرقاً كبيراً في حجم الدماغ في 17 منطقة مختلفة من العضو، بما يشمل التلفيف الجبهي الأوسط والتلفيف الصدغي العلوي.

وأكد الفريق أنه ((لدى الأفراد الذين يعانون من إرهاق شديد، كان هناك حجم أكبر بنسبة 19% في التلفيف الجبهي الأوسط الذيلي الأيسر، وهو جزء من الفص الجبهي للدماغ، الحامل الثقيل عندما يتعلق الأمر بالوظائف التنفيذية)).

وأظهر الفريق البحثي أن ((العمل لساعات طويلة يؤثر في الصحة العقلية والسلوكيات، بما يشمل ظهور أعراض الاكتئاب)).