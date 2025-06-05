"الكوميديا" تتصدر المشهد المسرحي خلال العيد

MENAFN - Al-Bayan) تتنوع فعاليات عيد الأضحى الفنية التي تحتضنها الإمارات خلال إجازة العيد، لقضاء أجواء احتفالية أسرية مفعمة بالتنوع والمتعة.

والجمهور على موعد مع مسرحيتين كوميديتين إماراتيتين بامتياز، أولاهما مسرحية ((سمرة)) التي ستعرض على مسرح الزاهية مول ثاني وثالث أيام العيد في تمام التاسعة مساء، ومسرحية ((عائلة بالمقلوب)) التي ستعرض أول وثاني وثالث أيام العيد في مركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي.

وقال الفنان مرعي الحليان لـ((البيان))، إن مسرحية ((سمرة)) الكوميدية من تأليفه وإخراجه، وهي عبارة عن عرض يمتد على مدى ساعة وعشرين دقيقة في إطار من الكوميديا، يتناول حكاية الفرقة الموسيقية الشعبية التي تدعى إلى حفل كبير لتقديم فقرتها فيه، إلا أن الأمور لا تجري حسب ما توقع أفرادها، وفي ظل هذا الظرف الطارئ يجد منتسبو الفرقة أنفسهم وجهاً لوجه مع مديرها الحازم.

((بو مبارك)) رئيس الفرقة المتعجرف هو دور الحليان في هذه المسرحية، التي شاركت في ((ليالي الإمارات في الكويت)) في الفتر من 5 إلى 7 مايو الماضي ولاقت نجاحاً كبيراً، ليتم عرضها للجمهور في الإمارات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن القصة تضم العديد من المواقف المضحكة والمبكية أحياناً في قالب جديد وقصة مختلفة، فيها ((عبد الله)) أحد أبطال العمل الذي تزوج قبل يوم واحد وقطع شهر العسل من أجل فرقته فيجد نفسه أمام الوقت المهدر في الانتظار.

بينما يجاهد ((بو عفرا)) مطرب الفرقة من أجل انتقاء أغنيات يقدمها لجمهور الحفل بشكل يرضيهم، وفي ظل تلك المفارقات وترامي أطراف الحديث، تبرز حكاية ولادة بنت المستكفي وحكاية الأندلس، حيث تحضر الموشحات الأندلسية برومانسيتها وتمتزج بالطرب الخليجي الأصيل، فهي بمثابة رحلة بين الواقع والحكاية التاريخية التي تسقط ظلالها على واقعنا اليوم.

وأوضح الحليان أن المسرحية من إنتاج مسرح جمعية ياس للفنون، تأليفه وإخراجه، يشاركه كل من الفنانين: سالم العيان، دلال شرايبي، خميس اليماحي، بدر البلوشي، حمدان الهنداسي، والمؤثرات الضوئية والصوتية للمخرج عبد الله الحمادي.

أما المسرحية الثانية ((عائلة بالمقلوب)) فهي من تأليف أحمد الماجد وإخراج صالح محمد وبطولة نخبة من نجوم وفناني الإمارات.