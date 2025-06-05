الإمارات تشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة

الإمارات تشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة
وجاء تأهل اللاعبتين بعد تحقيقهما نتائج متميزة على الساحة الدولية، واحتلالهما مراكز متقدمة في تصنيفات الاتحاد الدولي لفئتي الفردي والزوجي تحت 19 عاماً.
ونالت اللاعبة تابيا المركز الأول عالمياً في فئة الزوجي للسيدات، والمركز الثاني في الزوجي المختلط، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للفئة العمرية تحت 19 عاماً.
أما شقيقتها ميشا فقد احتلت في وقت سابق المركز العاشر عالمياً في الفردي للسيدات، وفي الزوجي للسيدات برفقة تابيا، وحققت إنجازاً بارزاً عام 2024 بحصولها على لقب فردي البنات في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين. وتتدرب اللاعبتان ضمن برنامج إعداد النخبة، الذي ينفذه اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.
وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن هذا التأهل يعكس التطور الكبير، الذي شهدته اللعبة في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويمثل دافعاً قوياً للمزيد من العمل، لتأهيل جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.
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