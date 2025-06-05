الإمارات تشارك في بطولة العالم للريشة الطائرة

MENAFN - Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أمس، المشاركة للمرة الأولى في بطولة العالم للريشة الطائرة، المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس المقبل، عبر الشقيقتين تابيا وميشا عمر.

وجاء تأهل اللاعبتين بعد تحقيقهما نتائج متميزة على الساحة الدولية، واحتلالهما مراكز متقدمة في تصنيفات الاتحاد الدولي لفئتي الفردي والزوجي تحت 19 عاماً.

ونالت اللاعبة تابيا المركز الأول عالمياً في فئة الزوجي للسيدات، والمركز الثاني في الزوجي المختلط، حسب تصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للفئة العمرية تحت 19 عاماً.

أما شقيقتها ميشا فقد احتلت في وقت سابق المركز العاشر عالمياً في الفردي للسيدات، وفي الزوجي للسيدات برفقة تابيا، وحققت إنجازاً بارزاً عام 2024 بحصولها على لقب فردي البنات في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين. وتتدرب اللاعبتان ضمن برنامج إعداد النخبة، الذي ينفذه اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن هذا التأهل يعكس التطور الكبير، الذي شهدته اللعبة في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويمثل دافعاً قوياً للمزيد من العمل، لتأهيل جيل جديد من اللاعبين واللاعبات القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.