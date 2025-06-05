6 أندية "هواة" تكمل أجهزتها الفنية

MENAFN - Al-Bayan) سارعت 6 من أندية دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) في الانتهاء من تعيين أجهزتها الفنية، تأهباً للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، ونجح فريق يونايتد من تصدر العناوين، بعد تعاقده مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مديراً فنياً للجهاز الفني للفريق، الذي أنهى الموسم الرياضي الأخير في المركز الرابع، برصيد 45 نقطة، مع تصدر سماوي الهواة لصدارة عدد الأهداف بـ 56 هدفاً، كأقوى هجوم في المسابقة، وكشف دبا الحصن الهابط من دوري الأضواء والشهرة مبكراً، عن هوية مدربه الجديد، بعد أن أعاد المصري طارق السيد مدرباً للمحاربين، بعد نجاح السيد قبل موسمين في كتابة تاريخ جديد للحصن، والذي أعاده من جديد للعب في دوري المحترفين للمرة الأولى للفريق الحصناوي في عصر الاحتراف، والثانية في تاريخ النادي لدوري الكبار، بعد أن صعد الحصن موسم 2003 - 2004 لدوري الأضواء والشهرة، ما يؤكد جدية إدارة دبا الحصن في العودة مجدداً لدوري المحترفين.

كما أعلن نادي حتا رسمياً، التعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد، وذلك خلفاً لمواطنه محمد الجالبوت، الذي انتهى عقده مع الإعصار مع نهاية موسم دوري الأولى الأخير.

وغير بعيد عن دبا الحصن، فقد جدد نادي العروبة الهابط الأول لدوري الهواة، عقد مدربه البرتغالي اندريا جاسمينز، بعد تصديه للمهمة مع نهاية دوري المحترفين، وقيادته لأخضر الفجيرة إلى تحقيق نتائج لافتة، كان آخرها تحقيق الفوز على دبا الحصن في الجولة الأخيرة بنتيجة 2 - 1، لكن تفريط الفريق في نتائج الدور الأول، عجّل هبوطه لدوري الدرجة الأولى، وفي نادي الفجيرة، قررت إدارة النادي الاستغناء عن المدرب الفرنسي ألكسندر توريس، وتعيين مساعده ومواطنه كمال تاسيل خلفاً له، خصوصاً أنه العالم ببواطن الأمور في فريق الذئاب، من خلال وجوده بالقرب من المدرب السابق غارسيا.

وأكمل الحمرية التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، المدرب السابق لدبا الفجيرة، والذي قاد النواخذة إلى الصعود قبل 3 مواسم، وسيحل زوران خلفاً لمدرب الحمرية المواطن عيد باروت.

ولم تعلن بقية أندية الهواة عن تجديد أو إقالة أجهزتها الفنية، في انتظار تحديد روزنامة الموسم الكروي الجديد.