6 أندية "هواة" تكمل أجهزتها الفنية

6 أندية "هواة" تكمل أجهزتها الفنية
كما أعلن نادي حتا رسمياً، التعاقد مع المدرب المواطن وليد عبيد، وذلك خلفاً لمواطنه محمد الجالبوت، الذي انتهى عقده مع الإعصار مع نهاية موسم دوري الأولى الأخير.
وغير بعيد عن دبا الحصن، فقد جدد نادي العروبة الهابط الأول لدوري الهواة، عقد مدربه البرتغالي اندريا جاسمينز، بعد تصديه للمهمة مع نهاية دوري المحترفين، وقيادته لأخضر الفجيرة إلى تحقيق نتائج لافتة، كان آخرها تحقيق الفوز على دبا الحصن في الجولة الأخيرة بنتيجة 2 - 1، لكن تفريط الفريق في نتائج الدور الأول، عجّل هبوطه لدوري الدرجة الأولى، وفي نادي الفجيرة، قررت إدارة النادي الاستغناء عن المدرب الفرنسي ألكسندر توريس، وتعيين مساعده ومواطنه كمال تاسيل خلفاً له، خصوصاً أنه العالم ببواطن الأمور في فريق الذئاب، من خلال وجوده بالقرب من المدرب السابق غارسيا.
وأكمل الحمرية التعاقد مع المدرب الصربي زوران بوبوفيتش، المدرب السابق لدبا الفجيرة، والذي قاد النواخذة إلى الصعود قبل 3 مواسم، وسيحل زوران خلفاً لمدرب الحمرية المواطن عيد باروت.
ولم تعلن بقية أندية الهواة عن تجديد أو إقالة أجهزتها الفنية، في انتظار تحديد روزنامة الموسم الكروي الجديد.
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