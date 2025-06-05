4 ملفات على طاولة الإدارة الجديدة للبطائح

MENAFN - Al-Bayan) تقف الإدارة الجديدة لنادي البطائح، أمام العديد من التحديات قبل انطلاقة الموسم الجديد، خاصة 4 ملفات المطلوب حسمها على صعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعدما صارع الفريق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى طويلاً في الموسم المنتهي، وحتى نجح في النجاة والحفاظ على مقعده في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أنهى مشاركته في نسخة دوري 2024 - 2025، بجمعه 27 نقطة في المركز 11، وبفارق الأهداف عن بني ياس في المركز 12.

وسيكون أولى الملفات المطروحة أمام مجلس الإدارة الجديد، الاستقرار على توزيع الحقائب الإدارية لمجلسي إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، وشركة البطائح لكرة القدم، بعدما قضى قرارا سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بتشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، سالم علي سالم بن رشيد الكتبي، عبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، علي علي راشد بن بخيت الكتبي، سعيد سيف بن غويث الكتبي، محمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي، وبتشكيل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم، برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من بطي خلفان بن سرود الكتبي، جاسم محمد الدوخي، خليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، ناصر سعيد الشمام الطنيجي، وعمر عبيد أحمد الطنيجي.

اختيار المدرب

ويتركز الملف الثاني، على اختيار المدير الفني لقيادة ((الراقي))، مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مدى إمكانية التجديد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، والذي تولى مسؤولية الفريق في يناير 2025، خلفاً للمدرب الكرواتي جوران توميتش، وانتهى عقد مجيدي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن الإدارة السابقة للنادي، قررت ترك هذا الملف للإدارة الجديدة، ولذا، سارعت بنفي الأنباء التي ترددت في وقت سابق عن تعاقد البطائح مع المدرب الوطني عبد المجيد النمر، بعد نجاحه الكبير مع خورفكان في الموسم المنتهي.

ويدور الملف الثالث على قائمة الفريق من اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين، وينتظر أن تطرح جميع الأسماء على طاولة المناقشة، للاستقرار على القائمة الأولية لخوض الموسم القادم، وخاصة على صعيد اللاعبين الأجانب، والمتوقع الإبقاء على العناصر الموجودة مع الفريق حالياً، وفي مقدمهم الكاميروني أناتولي المتصدر لقائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي، بتسجيل 10 أهداف، مع انتظار التعاقد مع المدير الفني الجديد، والاتفاق على المراكز المطلوب دعمها، لاستعادة الفريق لتألقه في موسم 2023 - 2024، عندما حل الفريق في المركز السابع بترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد جمعه 37 نقطة.

أما الملف الرابع الأخير، فسيكون المعسكر الخارجي الذي يجري الاستقرار على مكانه خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، والمنتظر أن يبدأ في الأول من يوليو المقبل، ويستمر قرابة الأسبوعين.