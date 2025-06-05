وليد حسين: تجمع العائلة أجمل احتفالات أيام العيد

MENAFN - Al-Bayan) أكد لاعب شباب الأهلي السابق وليد حسين قضاءه لإجازة عيد الأضحى داخل الدولة مع العائلة والأسرة، وأنه يفكر بعد نهاية الإجازة في السفر مع عائلته الصغيرة، لقضاء عدد من الأيام في إحدى الدول الأوروبية بعد الموسم الطويل، الذي قضاه مع خورفكان، وأسهم خلاله في إنهاء الفريق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وأوضح وليد أن اليوم الأول من العيد سيقضيه مع العائلة، والاحتفال مع أطفال الأسرة، بعد أداء صلاة العيد، مشيراً إلى أن الاجتماع والالتقاء بأفراد العائلة من أبرز مباهج الأعياد، مع تناول الأطعمة المفضلة في مثل تلك المناسبات العائلية السنوية، مع تأكيده على عدم الإفراط في الأكل، للحفاظ على الوزن، خلال فترة التوقف عن التدريبات.

تخطيط

وقال لاعب شباب الأهلي السابق إنه سيصطحب عائلته القصيرة بداية من ثاني أيام العيد، لقضاء بقية الإجازة في أحد فنادق الدولة للاستجمام مع أطفاله، وبعد العيد سيكون قد اتخذ قراره بالوجهة التي سيقضي فيها وعائلته بقية أيام الإجازة، والتي سيعود معها على انطلاقة الموسم الجديد 2024 - 2025، والذي يخوض فيه تجربة أخرى مع نادٍ جديد.

وأشار وليد حسين (33 عاماً) إلى نهاية عقده مع خورفكان بنهاية الموسم الأخير 2024 - 2025، وإلى أنه لم يحدد وجهته المقبلة حتى الآن، وإلى وجود أكثر من عرض للمفاضلة بينها، مؤكداً أنه سعيد بكل التجارب الاحترافية، التي سبق وخاضها مع أندية الدولة، وتتضمن: شباب الأهلي، الفجيرة، الإمارات، والوحدة، وأخيراً خورفكان.

وكشف عن قضائه وقته الحالي ما بين ممارسة الألعاب الرياضية الخفيفة المتناسبة من ظروف الطقس الحالي، ومنها التجديف، والكرة الطائرة الشاطئية، والجري الخفيف، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية والجاهزية حال انضمامه إلى نادٍ جديد مع بداية الموسم المقبل.

يذكر أن وليد حسين يجيد اللعب في خط الوسط، وبدأ مشواره في دوري المحترفين موسم 2011 -2012، وظهر في 7925 دقيقة، موزعة على 135 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، وتلقى 18 بطاقة صفراء، ويخلو مشواره من البطاقات الحمراء.