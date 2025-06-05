العيد في حياة البطلات.. أجواء إماراتية لا تشبه غيرها

MENAFN - Al-Bayan) بين تكبيرات الصباح ولمة العائلة، وروائح القهوة والبلاليط، تعيش بطلات الإمارات أجواء عيد الأضحى المبارك، وهن يحملن في قلوبهن فرحة مضاعفة، جمعت بين بهجة العيد وإنجازات رياضية، سطرت موسمهن بأحرف من ذهب.

في لحظات العيد المليئة بالمحبة تمتزج البهجة العائلية بصدى الإنجاز الرياضي؛ وفي هذه الأجواء المميزة شاركت نجمات الرياضة النسائية الإماراتية ((البيان)) طقوسهن العائلية، وما يُحببهن في هذه المناسبة، وكيف يوازنّ بين الراحة والاستعداد للبطولات المقبلة.

وحملت رسائلهن مشاعر صادقة تعبر عن الالتزام، وارتباطهن العميق بالعائلة، والشغف المتجدد حتى في أيام العيد، من صلاة العيد إلى توزيع العيديات بين الأهل، ومن مجالس الجدات إلى خطط المعسكرات، تكشف البطلات عن الصورة المشرقة للمرأة الرياضية، التي لا تنفصل عن جذورها، ولا تتخلى عن أحلامها.

تعتبر العداءة الإماراتية فاطمة خليل عيد الأضحى محطة مميزة في العام، تستثمرها في تجديد طاقتها الذهنية والجسدية، وتقول لـ((البيان)): ((أجواء العيد تحمل طابعاً خاصاً بالنسبة لي، أبدأه بصلاة العيد، وأقضي الوقت مع العائلة في أجواء دافئة، تعزز شعوري بالانتماء)).

وأضافت: ((أعتبر عطلة العيد فرصة حقيقية للراحة الذهنية، لكنني لا أتوقف كلياً عن الحركة، بل أمارس تمارين خفيفة، للحفاظ على جاهزيتي))، وأكدت فاطمة أنها لا تتخلى عن طقوسها المعتادة: ((صلاة العيد، ولمّة العائلة، ومشاركة الأهل في التحضيرات لليوم من أكثر اللحظات التي أنتظرها، مع حرصي على الالتزام بنظامي الغذائي)).

طابع خاص

ترى العداءة فاطمة البلوشي أن للعيد طابعاً خاصاً لا يشبه باقي الأيام، وتقول لـ((البيان)): ((رغم انشغالي الكبير بالتدريبات والمنافسات إلا أن العيد له مكانة لا يمكن تجاهلها، أحرص على قضاء الوقت مع العائلة، نعيش أجواء العيد بالضحك واسترجاع الذكريات، ونجتمع حول المائدة بروح دافئة)).

وأضافت: ((الراحة جزء مهم من نظامي الرياضي، لكنني لا أسمح لأي عطلة بأن تضعف لياقتي، حتى في العيد أخصص وقتاً لتمارين خفيفة أو جلسات استشفاء))، أما عن طقوسها الثابتة فقالت بابتسامة: ((أبدأ يومي بصلاة العيد، ثم أشارك العائلة الإفطار، وتوزيع العيديات على الأطفال؛ وهي أجمل لحظة بالنسبة لي، وبعدها أمارس أي نوع من الحركة، حتى لو كان مشياً خفيفاً، فالنشاط جزء من يومي حتى في الإجازة)).

فرحة مضاعفة

بعد رحلة علاج طويلة وعودة استثنائية إلى منصات التتويج تعيش لاعبة رفعات القوة لأصحاب الهمم عائشة المطيوعي أجواء عيد مختلفة هذا العام، حيث قالت لـ((البيان)): ((العيد هذا العام له طعم مختلف تماماً بالنسبة لي، بعد كل التحديات التي مررت بها، أشعر أن فرحته مضاعفة، لأنه جاء وأنا في مكان أشعر فيه بالفخر والرضا)).

وعن أجواء العيد في حتا قالت: ((العائلة دائماً سندي، وفي العيد نعيش لحظات رائعة، خصوصاً مع فعاليات دفن لحم التنور ثاني أيام العيد، وهذه من الطقوس الجميلة التي أحرص عليها))، واختتمت عائشة تصريحاتها قائلة: ((أتمنى في هذا العيد الصحة والقوة لي ولكل فتيات أصحاب الهمم، وأن أُمهّد الطريق لغيري من أجل تحقيق البطولات، ورفع علم الإمارات في آسيا والعالم، بدعم قيادتنا الرشيدة، التي منحتنا الثقة والدعم)).

أجواء عائلية

رغم التزاماتها الرياضية الكثيفة لا تتخلى سلمى المري، بطلة رمي المطرقة، عن أجواء عيد الأضحى الدافئة، وصرحت لـ((البيان)): ((أحب قضاء العيد مع العائلة، وأبدأ يومي دائماً بزيارة جدتي، هذا طقس أساسي كل عام، والأجواء العائلية تريحني أكثر من الذهاب لأماكن خارجية)).

وعما تنتظره في العيد أضافت بابتسامة: ((أكثر شيء أنتظره هو اللحم الغوزي، خصوصاً إذا كان محضّراً على الطريقة الإماراتية، وأحب جلسة الفوالة، اللي نلتف فيها حول القهوة والتمر بعد صلاة العيد، لأنها تذكرني بأيام الطفولة ولمّة الأهل))، وفي ما يخص التمارين أوضحت سلمى: ((أمنح نفسي راحة في أول أيام العيد، لكن ابتداء من اليوم الثاني أعود إلى التمارين بعد العصر، خاصة إذا كانت هناك بطولات قريبة، فالتوقف التام غير وارد، لكن التوازن بين الراحة والاستعداد أمر ضروري)).

أجمل هدية

بالنسبة للاعبة الكاراتيه الصاعدة ندى أحمد بن عويشو فإن عيد الأضحى يعني لحظات سعادة خاصة بالنسبة لها، وتقول لـ((البيان)): ((أقضي العيد مع عائلتي في أجواء مليئة بالفرح والدفء، فهو من أجمل أوقات السنة بالنسبة لي))، وأضافت ندى أنها تفضل في أيام العيد الابتعاد قليلاً عن التدريبات، لتستمتع بالأجواء العائلية الدافئة، قائلة: ((أفضل قضاء العيد مع أهلي، وأؤجل التمارين خلال هذه الأيام))، أما أكثر ما تحبه في العيد فقالت بلا تردد: ((أحب أجواء العيد نفسها أكثر من العيدية أو الملابس الجديدة، لأنها تجمعنا كوننا عائلة وتملأ قلبي بالفرح)).

راحة واستمتاع

وسط أجواء عائلية دافئة تعيش بطلة الشراع الصغيرة مدية خالد النيادي فرحة عيد الأضحى بكل بهجة، وتقول لـ((البيان)): ((أحب أن أكون دائماً مع عائلتي، نبدأ يوم العيد بأداء الصلاة، ثم نتجمع في بيت جدتي، نوزع العيديات، ونزور الأقارب من الخالات والأهل، ثم نخرج للتنزه أو الذهاب إلى المول))، وعن الأطعمة المفضلة قالت مدية بحماس: ((أحب البلاليط والهريس ولحم العيد الطازج، وأجمل ما في العيد هو توزيع اللحم على الجيران، واجتماع العائلة على القهوة العربية ورائحة العود، التي تضفي على الأجواء سحراً خاصاً))، واختتمت حديثها بابتسامة قائلة: ((لا أتدرب في أيام العيد، بل أفضل أن أرتاح، وأقضي وقتي مع العائلة، وأمارس هواياتي الأخرى، فالعيد بالنسبة لي وقت للمرح والسعادة)).

توازن مهم

تدرك البطلة الإماراتية اليازية طارق أهمية التوازن بين الاستعداد الرياضي والراحة الذهنية، وتقول لـ((البيان)): ((عيد الأضحى مناسبة خاصة بالنسبة لي، أحب أن أبدأه مع عائلتي في الأيام الأولى، ثم أقضي الوقت مع صديقاتي لاحقاً))، وأضافت: ((من الطقوس التي لا أستغني عنها صلاة العيد في الصباح الباكر، وتناول المعمول، فهو من حلوياتي المفضلة))، أما عن خطتها خلال الإجازة فأوضحت ((سآخذ قسطاً من الراحة هذا العيد، لإعادة شحن طاقتي، لأننا نستعد لمعسكر صيفي سيكون مكثفاً، ويحتاج إلى أن أعود له بكامل قوتي)).