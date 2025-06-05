العين يبدأ معسكره في واشنطن استعداداً لمونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن نادي العين، أمس، انطلاق تدريباته خلال معسكره المقام حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعداداً للمشاركة في مونديال الأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر قبل انطلاق مشاركته الرسمية في البطولة.

ويوجد العين بالمجموعة السابعة، التي تضم كلاً من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد الرياضي المغربي.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت، أمس، إلى واشنطن استعداداً للمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي يقام للمرة الأولى، بمشاركة 32 فريقاً من جميع أنحاء العالم.



ويفتتح العين مشواره في البطولة العالمية بمواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس 19 يونيو الجاري على ملعب أودي فيلد في واشنطن، فيما يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الاثنين 23 يونيو على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم في أتلانتا، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات فريق الوداد المغربي، يوم الأحد 26 يونيو، على ملعب أودي فيلد.