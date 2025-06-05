"الأبيض" إلى ملحق المونديال بعد التعادل مع منتخب أوزبكستان

MENAFN - Al-Bayan) اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأوزبكي 0 ـ 0، في المواجهة التي جمعتهما، أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وفقد ((الأبيض)) فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بعد أن وصل إلى النقطة 14 في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، لينتظر الملحق المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، بينما تأهل منتخب أوزبكستان رسمياً إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، ليرافق منتخب إيران الذي حسم تأهله في صدارة المجموعة إلى النهائيات.

وكان ((الأبيض)) بحاجة إلى الفوز على المنتخب الأوزبكي للحفاظ على آماله في بلوغ المونديال عبر خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، ثم الفوز على قيرغيزستان في الجولة الأخيرة مع انتظار تعثر أوزبكستان أمام قطر، إلا أن التعادل أنهى آمال المنتخب في التأهل المباشر.

دفع كوزمين في بداية اللقاء في مهمته الأولى مع ((الأبيض)) بتشكيلة مكونة من خالد عيسى في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي الدفاع خالد الظنحاني ولوكاس بيمنتا وكوامي وماركوس ميلوني، وفي الوسط ماجد حسن وعبدالله رمضان ولوان بيريرا، وفي الهجوم الثلاثي الأمامي علي صالح وفابيو ليما وكايو لوكاس.

وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط الأول في وسط الملعب من دون وجود فرص حقيقة من كلا الجانبين، إذ رغم الاستحواذ الطفيف على الكرة الذي مال لمصلحة منتخبنا الوطني بنسبة 51.2 % مقابل 48.8 % للمنافس، لكن غابت الإيجابية على مرمى منتخب أوزبكستان، حيث لم يشكل المنتخب خطورة حقيقية على مرمى الحارس الأوزبكي، أوكتير يوسوبوف.

واقتصرت محاولات المنتخب الوطني في الشوط الأول على بعض التسديدات السهلة، حيث كانت أولى المحاولات عن طريق فابيو ليما الذي سدد ضعيفة في يد الحارس في الدقيقة السادسة.

وواجه المنتخب الوطني صعوبة في نقل الكرة في الثلث الهجومي في ظل الدفاع المنظم للمنتخب الأوزبكي، واضطر الثلاثي ليما وعلي صالح ولوان بيريرا إلى العودة لمنتصف الملعب لاستلام الكرة.

وأجرى تيمور كابادزه مدرب منتخب أوزبكستان تبديلاً اضطرارياً في الدقيقة 13 بعد تعرض اللاعب أوستن أورونوف للإصابة، وحل بديلاً له في أرضية الملعب فايزولاييف.

وقاد فايزولاييف هجمة منظمة بعد أن توغل من جهة اليسار ولعب كرة عرضية أرضية داخل المنطقة، لكن الدفاع الإماراتي أبعدها بنجاح في الدقيقة 26.

وحصل كايو لوكاس على خطأ على مسافة قريبة من منطقة الجزاء، سدد منها علي صالح إلا أنها لم تشكل خطورة ومرت بجوار القائم في الدقيقة 38.

مع بداية الشوط الثاني، بدا المنتخب الأوزبكي أفضل في الناحية الهجومية، وكاد فايزولاييف أن يضع ((الذئاب البيضاء)) في المقدمة بعدما لعب كرة رأسية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 54.

وأجرى كوزمين عدداً من التغييرات لتنشيط الهجوم، إذ دفع بيحيى الغساني وكايو كانيدو وحارب عبدالله بدلاً من علي صالح وفابيو ليما ولوان بيريرا.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص ((الأبيض)) في المباراة بعدما وصلت الكرة إلى فابيو ليما على حدود المنطقة وسدد بيسراه أنقذها حارس مرمى المنتخب الأوزبكي.

حاول المنتخب في العشرين دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الوصول إلى مرمى أوزبكستان، لكنه وجد صعوبة في خلق فرص للتسجيل، باستثناء تسديدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع أرسلها يحيى الغساني لكن الحارس يوسوبوف أمسكها بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وضمن تصفيات الجولة نفسها، وفي المجموعة الثانية، فازت الأردن على مضيفتها عمان 3 ـ 0، ورفعت رصيدها إلى 16 نقطة، بينما بقت عمان عند 10 نقاط، فيما شهدت المجموعة الثالثة، فوز أستراليا على اليابان 1 ـ 0، وإندونيسيا على الصين 1 ـ 0، والسعودية على البحرين 2 ـ 0، وحافظت اليابان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، مقابل 16 نقطة لأستراليا، و13 نقطة للسعودية، و12 نقطة لإندونيسيا، و6 نقاط لكل من البحرين والصين، وضمنت اليابان التأهل إلى كأس العالم.