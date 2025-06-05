المرأة ترفع فريق العمل

MENAFN - Al-Bayan) إذا ضم فريق عمل عناصر نسائية فسيرتفع مستوى الذكاء الجماعي لديه، لأنه كلما زاد التنوع المعرفي والانفعالي بين أعضاء الفريق، ارتفعت معه مقدرة المجموعة على التفاعل البناء، واتخاذ قرارات متوازنة وشاملة، هذا ما توصل إليه علماء من جامعة كادنيغي ميلون، ومعهد أم آي تي في بوسطن.

ونشرت دراستهم مجلة هارفارد بزنس ريفيو في نسختها المنشورة في عام 2011.

ونفت الدراسة الاعتقاد الشائع بأن فريق العمل إذا ما ضم أناساً أذكياء يصبح أداؤهم كذلك، فبعد أن درس العلماء جيداً عينة من المشاركين، من أعمار تتراوح بين 18 و60 سنة، وقدموا إليهم اختبارات ذكاء موحدة، ووضعوهم عشوائياً في فرق عمل، وطلبوا من كل فريق إكمال مجموعة من المهام تتضمن عصفاً ذهنياً، واتخاذ قرارات معينة وحل مشكلات معقدة توصلوا في نهاية المطاف إلى أن ذكاء الأفراد المشاركين كل على حدة ليس هو الذي يرفع مستوى ذكاء الفريق الواحد بل النساء هن من يفعلن ذلك، لما يتحلون به من مرونة ذهنية واستعداد للتعاون، وهو ما ينعكس على حيوية الجماعة ومخرجاتها.

ولذلك قال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إنه يفضل أن يراعي الناس حسن اختيار فريق عمل متجانس ومتنوع من الجنسين حتى يحقق المشاركون فيه أفضل نتيجة ممكنة.

وليس هذا فحسب، بل إن المرأة لديها قدرات عقلية عديدة، يمكن أن تثري بها فريق العمل، وآلية تفكير المشاركين فيه، منها تمتعها بقوة الملاحظة، وسرعة الانتباه للتفاصيل الدقيقة، التي قد تغيب عن أذهان الرجال، الأمر الذي يجعلها أكثر كفاءة في المهام التي تستدعي دقة مرتفعة وانتباهاً مستمراً، وربما هذا أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين في المطارات إلى وضع نساء ليراقبن حقائب المسافرين، التي تمرر من تحت أجهزة الكشف الآلي.

كما وجد علماء آخرون أن المنطقة المسؤولة عن العاطفة لدى النساء تتفاعل بصورة أكبر من الرجل عندما تحاول التحدث أو اتخاذ قرارات معينة، وهي أمور جيدة تساعدها على مراعاة الجوانب العاطفية في الموضوع محل النقاش، كما تستخدم المرأة جانبي دماغها أثناء التفكير، ويمكنها القيام بأكثر من مهمة في وقت واحد كالاستماع إلى نقاشين يجريان في نفس اللحظة، وهذه مهارات تنمي قدرات الفريق وأعضائه.

ولا ننكر أن المجتمعات التي أتاحت للمرأة فرصاً متكافئة لمسنا فيها تطوراً ملموساً في الأداء المؤسسي والإبداع، وفي عصرنا هذا صارت المرأة تتبوأ أعلى المناصب القيادية سفيرة ورئيسة وزراء وحاكمة، وحتى في سالف الأزمان، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يستشير المرأة لرجاحة عقلها.

ألم تقل الشعوب في أمثالها المتواترة ((وراء كل رجل عظيم امرأة))، ذلك أن التمكين الحقيقي لا يكون بشعارات جوفاء، بل باختيار عناصر تتحلى بالكفاءة من دون تمييز أو تحيز لجنس أو غيره، ولنكن صريحين فمعشر الرجال هم من يسيئون إلى المرأة حينما يعاملونها بنظام ((الكوتة النسائية)) أو الحصة الواجبة في فرق العمل، كأن نحرص أن ((نحشر)) امرأة غير موهوبة أو غير متخصصة في فريق عمل لمجرد أن كل مؤهلاتها هي أنها امرأة! هذا النظام يسيء إلى فريق العمل والمرأة نفسها، لأن الناس سوف تأخذ انطباعاً سلبياً عنها، وربما يصرف البعض النظر كلية عن فكرة ضم النساء مستقبلاً في فرق العمل أو غيرها.

لقد أظهرت التجارب العالمية أن انضمام النساء المؤهلات إلى فرق العمل يحقق نتائج تفوق تلك التي تقتصر على وجود عناصر ذكورية سواء في الأداء الإبداعي أو الإداري، ولذا إذا أردت أن تخدم النساء فاختر أفضلهن حتى تُذكي المرأة في فريق العمل روح الحماسة، وتسهم مع قدراتها المتعددة في رفع سقف الذكاء الجماعي في الفريق، ولكي تضع مساهمتها المتميزة صورة ذهنية إيجابية عنها في أذهاننا نحن معاشر الرجال، إذ ما زال بعضنا، مع الأسف الشديد، يفكر ألف مرة قبل ضم أنثى إلى صفوف فريق عمله!