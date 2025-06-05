الإعلام الجديد بين الأمانة والتضليل

MENAFN - Al-Bayan) شهدت المجتمعات الإنسانية في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في ميدان الإعلام، بعد أن خرج من انحصاره في عباءة الوسائل التقليدية، مثل الصحافة الورقية والتلفاز ونحوها، ليدخل عصراً جديداً، وهو عصر الإعلام الرقمي أو ما يعرف بالإعلام الجديد، وقد أحدث هذا التحول نقلة نوعية في طبيعة النشر والتأثير، وتوسيع نطاق مصادر المعلومات والآراء، لتخرج عن نطاق المؤسسات والمختصين، وتعم جماهير الأفراد الذين كانوا بالأمس المستهدفين في الإعلام التقليدي، وإذا بهم اليوم مصدر للنشر والإنتاج في إعلام جديد بات يشكل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إعلام يصنعه الأفراد كما تصنعه المؤسسات.

وأخذ الأمر بعداً أوسع مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، الذي بات اليوم أداة لتوليد المعلومات والمحتويات على اختلاف مضامينها وأشكالها، ما عزز ظاهرة الانفجار المعلوماتي، حيث تتزاحم ملايين الرسائل والصور والمقاطع يومياً على هذه المنصات، فيختلط الصحيح بالمزيف، والمفيد بالسطحي، والنافع بالضار، ومن أبرز التحديات قدرة المحتوى التضليلي على الانتشار السريع، خصوصاً حين يغلف بالإثارة أو يُقدَّم في قوالب عاطفية، وتزداد الخطورة حينما يتحول المستخدمون أنفسهم من دون قصد إلى أدوات لنقل هذا التضليل، عندما يشاركون منشورات أو أخباراً دون أن يتحققوا من صحتها.

ومن التحديات كذلك وخاصة بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة ما يتعلق بخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتعزيز المحتوى، الذي يتماشى مع تفضيلات المتلقي، ما يعرض هؤلاء المتلقين بشكل متواصل لنوع معين من المحتوى بغض النظر عن مضمونه وفائدته، فيقعون في فخ هذه التفضيلات بمجرد بضع مقاطع جذبتهم بداعي الفضول أو غيره، فيتعرضون بشكل مكثف لمحتوى انغلاقي معين، والأخطر إذا كان ذلك متعلقاً بأمور مثل الدين والسياسة ونحوها.

إن تعزيز دور الإعلام الجديد في الارتقاء بالمجتمعات مطلب ضروري، يحتاج بجانب التشريعات إلى تعزيز القيم الأخلاقية والحضارية، التي تعزز مساراته الإيجابية، وبالأخص قيم الأمانة والنزاهة وروح المسؤولية العالية، فكل كلمة نكتبها أو نشاركها قد تؤثر على الآخرين إيجاباً أو سلباً، وهو ما يستدعي منا أن نكون أمناء فيما ننشر، وهنا تتأكد مسؤولية النخب الثقافية والدينية والمتخصصين في توجيه الناس نحو الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات الجديدة، وترسيخ مهارات الفلترة العقلية، والقدرة على الاختيار الواعي، والتحلي القيم بالأخلاقية المثلى، فإن الذكاء الاصطناعي لا يملك بوصلة أخلاقية ذاتية، بل يستمد اتجاهه من البرمجة، التي يضعها الإنسان، ومن أنماط الاستخدام الجماعي، فجوهر الذكاء الاصطناعي التوليدي انعكاس لمنتوجات الفكر الإنساني وأنشطته.

كما يتأكد في هذا السياق دور الأسرة في التربية الإعلامية والرقمية الواعية للأبناء، وتعليمهم كيف يتعاملون مع الشاشات والمنصات الإلكترونية، سواء كونه مصدراً آمنا للمتعة أو الترفيه، أو أدوات تؤثر بشكل إيجابي في شخصيتهم ومعارفهم، ومن هنا يتكون المجتمع الإعلامي الواعي حين يُزرع في الطفل معنى الصدق وأمانة المعلومة والمسؤولية الرقمية.

كما يأتي دور المؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات بتعزيز التربية الإعلامية الواعية لدى الطلاب، فجيل اليوم قد يتعلم من مقاطع الفيديو أكثر مما يتعلم من الكتب، ويتفاعل مع المؤثرين أكثر مما يتفاعل مع المعلمين، ما يجعل من الضروري تعليمه كيف يقيم ما يراه ويسمعه بعقل ناقد لا منقاد.

وما يعزز الدور الإيجابي للإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي التوليدي ابتكار وسائل للاستثمار في هذه المنصات، بما يخدم جودة المحتوى، وتعزيز الوعي الرشيد، وتسويق المعرفة والأمن الفكري والصحة العامة والترفيه الهادف.. إلخ، ويأتي هنا دور المؤسسات الأكاديمية والمثقفين ورواد الأعمال والإعلاميين في بناء إعلام رقمي يربح ويُفيد في آنٍ.

أما على مستوى صناع الخوارزميات فإن ترسيخ الأمانة الاصطناعية ضرورة حتمية، لأن الحقيقة الهجينة أخطر من الكذب المباشر، لأنها مزيج من الحقيقة والتضليل، إذْ يكون جزء من المعلومة صحيحاً، لكنه يخلط بإضافات خطأ أو يستخدم ضمن سياق مضلل، ما يصنع منها وهماً قابلاً للتصديق، وقد وُجدت أمثلة عدة في بعض المجتمعات لمن خدعوا بمثل هذه الحقائق الهجينة ممن يفترض أنهم متخصصون في مجالاتهم فكيف بغيرهم.

إن ترسيخ الأمانة في الإعلام الجديدة ضرورة حضارية، ومسؤولية مشتركة، يبدأ بالفرد بتعزيز مهاراته في التحقق من المصادر، والتعرف إلى الانحيازات، التي قد توقعه في التأثر بالمحتوى دون تدقيق كالانحيازات العاطفية وغيرها، ومروراً بالمؤثرين في هذا الإعلام، الذين يتمتعون بالمصداقية، ليلعبوا دوراً إيجابياً في تدعيم المحتوى الآمن، وترسيخ ثقافة الأمانة والشفافية، وينتهي بالمبرمجين والمسؤولين عن أدوات الإعلام الجديد بمختلف أشكاله وأدواته.