صباح العيد

MENAFN - Al-Bayan) كل عام وأنتم بخير، نحتفل اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأدعو الله العلي القدير أن يحفظ أمتنا الإسلامية والعربية، وأن تنعم بلادنا بالرفاهية والتقدم في ظل قيادتنا الرشيدة.

تعودنا في العيد أن نشاهد العديد من المناسبات، إذ تحرص الشخصيات وبعض الهيئات على جمع الجلسات، وتبادل التهاني بين أفراد المجتمع، وما يهمنا نحن - معشر الرياضيين - أن مجالس المعايدة تتحول في كثير من الأحيان لنقاشات بشأن كل القضايا الكروية، التي تعتبر المحور الرئيس لكل مجلس تزوره، ورغم ظهور ما يسمى ((معايدة المسجات)) إلا أن الزيارات تبقى لها وضعها الخاص بين المعادين.

والعيد له مذاق خاص، وطعم مميز سواء في الحياة الاجتماعية أو الأسرية، وبناء العلاقات الإنسانية بصورة مفرحة وسارة.

الرياضيون دائماً لهم جلساتهم المختلفة، لما لهم من نكهة خالصة، وطابع متميز لهذه الأيام المباركة بإقامة العديد من الجلسات، التي تهدف إلى المشورة والرأي لمصلحة القطاع الشبابي والرياضي، الذي تغيرت النظرة له اليوم، وأصبح له وضعه المميز لدى أولياء الأمر·

في هذه الأيام أدعو الاتحادات الرياضية جميعاً إلى المشاركة الإيجابية، وأن تبدأ الخطوات العملية في إعادة التشكيل، وننوه بحقيقة أهمية الترابط الاجتماعي، فقرار عودة شعار نادي النصر القديم، بعد استفتاء جماهيري لفت انتباهي بالمشاركة بين محبي العميد في واحدة من المشاهد الإيجابية، التي شهدتها الساحة.

علينا أن نستقبل أول أيام العيد بقلوب صافية، وأن يكون شعارنا التسامح والعفو والتراحم، وهذه لذة الأيام الحلوة، وصباحكم عيد.. والله من وراء القصد.