الفيتو الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، أول من أمس، حق النقض ((الفيتو)) ضد قرار يدين أعمال إسرائيل في غزة، يطرح علامة استفهام كبرى، حول حقيقة الموقف الأمريكي من الصراع الدموي الدائر في هذا القطاع.

حتى نتفهم حقيقة المسألة بشكل موضوعي، تعالوا نعُد إلى أصل القرار، وهو نص صياغة ومفردات القرار الذي قدم للمجلس من أجل التصويت عليه.

دعا نص القرار حرفياً إلى ((وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط ودائم بين إسرائيل وحركة حماس)).

إذن، الدعوة كانت لوقف إطلاق النار، وفوري وغير مشروط ودائم، وهو يتفق شكلاً مع مشروع الوساطة الأمريكية، التي يقوم بها المبعوث الأمريكي ((ويتكوف))، لكنها مخالفة في الآتي:

1 - أن الدعوة مشروطة بمسألة الرهائن.

2 - أن إطلاق النار حسب مبادرة ويتكوف، ما بين 60 يوماً إلى 90 يوماً.

3 - أن هناك فهماً غير مكتوب من الجانب الأمريكي، يحق فيه لإسرائيل العودة مرة أخرى إلى استخدام النار.

وعلل مندوب أمريكا في مجلس الأمن الدولي، موقف بلاده بأنه لو كان قد تم الموافقة على مشروع هذا القرار، لكان أدى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية، بعكس الحقائق على الأرض، وشجع ((حماس)) على اتباع معادلة زائفة مع إسرائيل، على حد وصف الرجل.

وعاد المسؤول وقال ((إن مثل هذا القرار، كان سيشجع ((حماس)) من العودة لتنفيذ هجمات مستقبلية، على غرار هجومها يوم 7 أكتوبر 2023)).

لا بد من التنويه بأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي اعترضت على مشروع القرار ضد 14 موافقة عليه.

هذا التصور يتفق تماماً مع رؤية هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، التي ترى أن مفهوم الأمن في غزة يقوم على:

1 - القضاء النهائي على ((حماس))، قيادة ومقاتلين وعتاداً وأنفاقاً ومخازن سلاح.

2 - استعادة الرهائن الإسرائيليين، أحياء أو جثثاً.

3 - استمرار احتلال القطاع عسكرياً، عبر تقسيمه إلى 3 مناطق عازلة على الأقل.

4 - التحكم في حجم وكمية وأسلوب توزيع المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع.

هذا كله، سواء أمريكياً أو إسرائيلياً، أو من ناحية ((حماس))، لا يبشر بأي خير قريب.