الذكاء الاصطناعي ومناهج التعليم

MENAFN - Al-Bayan) يشهد العالم ثورة معرفية يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضرورة ملحّة لإعادة النظر في مناهج التعليم التقليدية، فلم يعد الهدف من التعليم مجرد حفظ المعلومات واسترجاعها، بل أصبح يرتكز على تنمية مهارات التفكير النقدي، الإبداع، وحل المشكلات في بيئة رقمية متسارعة.

يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم من خلال أدوات تحليل البيانات التي تساعد المعلمين على فهم احتياجات الطلاب وتصميم مناهج أكثر تفاعلاً وفعالية، كما توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً للتعلّم وفقاً لقدرات الطلاب، مما يعزز التحصيل الأكاديمي ويقلل الفجوات التعليمية.

إلا أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لا يعني فقط استخدام التكنولوجيا، بل يتطلب إعادة صياغة الأهداف التربوية، يجب أن تتضمن المناهج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأخلاقياته، وتطبيقاته في الحياة اليومية، لإعداد أجيال قادرة على التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا.

إن تحديث مناهج التعليم لتواكب الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأوطان، حيث تُبنى الأجيال على المعرفة، والمرونة، والابتكار، وتُعد وسيلة لمواجهة تحديات عالم لا يتوقف عن التغير.

الإمارات من الدول التي سعت لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، إدراكاً منها لأهمية هذه التقنية في تشكيل مستقبل التعليم والعمل، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس، من خلال تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ورغم الجهود المبذولة، تواجه عملية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تقييم فعالية هذه التقنيات، كما ينبغي الحذر من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فالعلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب تبقى عنصراً جوهرياً في بناء القيم والتوجيه السلوكي، لذا المطلوب هو تكامل مدروس بين القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.

ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بتطوير التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تذليل هذه التحديات من خلال التجربة والتقييم المستمر، ويمثل تدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.