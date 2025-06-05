البقاء للأقوى أم للأصلح؟

MENAFN - Al-Bayan) يقال إن واحداً من الأخطاء المتداولة منذ زمن في عالم الترجمة هو ترجمة عبارة (Survival is for the fittest) إلى (البقاء للأقوى) بدلاً من (البقاء للأصلح)، فهل الترجمة على ما هي عليه خاطئة أم أن هناك مفهوماً مختلفاً للبقاء مضمراً في العبارة مختلفاً عما يفهمه معظمنا وفق نظرية السياقات الاجتماعية والوظيفية؟

فالقصد في العبارة لا ينصب على مفهوم البقاء الأخلاقي أو السياسي أو الوظيفي في الحياة، وإنما على البقاء والصمود البيولوجي كنوع لديه قدرة التأقلم وقوة الإرادة للاستمرار بعيداً عن الصلاح والرشد في حد ذاته.. إلخ! وعليه فالترجمة بهذا المعنى لا تبدو لي خاطئة.

إن الشخص الأقوى والأنسب والأصلح للمكان أو المركز أو للوظيفة أو العيش، لا يمكنه أن يستمر فيها ما لم يكن قوياً، بمعنى مطلق (أي أنه قوي بأدواته وبامتلاكه للمؤهلات العلمية والعقلية والقدرات الجسدية والمالية.. إلخ)، ما عدا ذلك لن يستطيع أن يستمر حتى وإن كان صالحاً وطيباً وذا ذكاء وإمكانات علمية فقط، لا بدّ من تكامل مبدأ القوة، فالحياة تحتاج الكثير لتسمح لك بالبقاء واقفاً!

هذا ليس تغليباً لمنطق القوة والهمجية والتسلط و.. إلخ، كما يحب البعض أن يفهم، ولكن لأن الصراعات التي تحدث في مناطق الصراع على البقاء (المؤسسات، النفوذ، المال، السلطة..) لا تقل توحشاً وشبهاً عن عالم الغابة، الكل ينتظر أن يعرف نقطة ضعفك ليهجم عليك ويقضي عليك من خلالها ما لم تكن مستعداً، يقظاً، قادراً على الرد والدفاع عن منجزك ومكانك وهذا من القوة كذلك، أما الاستسلام وادعاء الطيبة والصلاح فمعروف نهايته!

عندما ترجمت العبارة كان القصد منها الإشارة للقدرة البيولوجية على مقاومة تحديات الموت والفناء، وهي التحديات التي أفنت الديناصورات وأدّت لانقراضها، بينما لم ينقرض النمل والبعوض وديدان الأرض والجراثيم، فأيهما أقوى وأيهما أنسب وأصلح؟ أصلح بمعنى القدرة على اختراع واكتشاف أساليب البقاء والتأقلم. وليس الصلاح في حد ذاته!