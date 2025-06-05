"الناتو" يعتمد أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ عقود

MENAFN - Al-Bayan) في خطوة تهدف لتعزيز الدفاع الأوروبي، وافق وزراء دفاع حلف الناتو للموافقة على خطط تسليح واسعة تشمل شراء أنظمة دفاع جوي وذخائر وطائرات مسيّرة، بالتزامن مع دعوات أمريكية لزيادة الإنفاق العسكري استعداداً لأي تهديد مستقبلي محتمل.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة قولها، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافق على أضخم برنامج لإعادة التسلح منذ انتهاء الحرب الباردة. حيث عقد وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي، أمس، اجتماعاً بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن أهداف القدرات الجديدة للتحالف.

وقال الأمين العام للحلف مارك روته من بروكسل، إن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري ويعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه لأوكرانيا.

في محاولة لتحقيق هدف ترامب المتمثل في نسبة 5 %، واقترح روته على أعضاء الحلف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، والالتزام بنسبة 1.5 % إضافية للإنفاق الأوسع نطاقاً المتعلق بالأمن، حسبما ذكرت ((رويترز)).

وقال روته في تصريحات عقب اجتماع لوزراء دفاع الحلف، أنه يتعين على الحلف الاستثمار في الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى ونظم التحكم لتأمين سلامة نحو مليار شخص يعيشون داخل حدود الحلف.

من جهته، ضغط وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على حلف شمال الأطلسي (ناتو) للتوصل إلى اتفاق لزيادة الإنفاق الدفاعي يرضي الرئيس دونالد ترامب خلال قمة مرتقبة في وقت لاحق هذا الشهر.

قال وزير الدفاع الأمريكي إن رسالة الولايات المتحدة ستبقى واضحة، وهي الردع والسلام عبر القوة، لكن لا يمكن لدول حلف شمال الأطلسي الاعتماد على واشنطن فقط.

وأضاف هيغسيث أن على كل دولة عضو في الناتو أن ترفع إنفاقها العسكري بنسبة 5 % من أجل مواجهة التهديدات.

أما وزير الدفاع السويدي بول جونسون فقد قال: ((نرغب في أن يرفع الناتو نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % بحلول عام 2030)).

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء الحلف بالاتفاق خلال الاجتماع المقرر في 24 و25 يونيو الحالي في هولندا على زيادة الميزانيات المخصصة للدفاع لتشكّل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

وقال دبلوماسيون، إن الأعضاء الأوروبيين في الحلف، يدركون أن زيادة الإنفاق الدفاعي هو ثمن ضمان استمرار التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، وأن إبقاء الولايات المتحدة على التزاماتها، يعني السماح لترامب بإعلان فوزه بمطلبه المتمثل في نسبة 5 % خلال القمة المقرر عقدها في 24 و25 يونيو الجاري.

وتبدو إسبانيا أكثر البلدان صراحة في التعبير عن ترددها حيال المسألة، علماً أنها لن تصل إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي إلا بحلول نهاية العام، ويفيد دبلوماسيون بأن بلداناً أخرى ما زالت تفاوض على تمديد الإطار الزمني والتخلي عن مطلب زيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي بـ0.2 % كل عام.

لكن الاتفاق يبدو تسوية مقبولة لمعظم بلدان الحلف، إذ سيسمح لترامب بالتباهي بأنه حقق مطلبه الأساسي، رغم أنه في الواقع خفض مستوى المطالب بالنسبة إلى حلفاء بلاده الذين يواجهون صعوبات في هذا الصدد.

وقدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن المتطلبات الجديدة تعني أنه سيتعين على برلين إضافة ((ما بين 50 و60 ألف جندي جديد)) إلى صفوف جيشها.

من جهته، أفاد نظيره الهولندي روبن بريكلمانز بأن التوصل إلى المستوى المطلوب سيكلّف هولندا 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وليس الخوف من موسكو وحده هو الذي يدفع أوروبا لرفع سقف طموحها، إذ تسود أيضاً ضبابية بشأن التزام الولايات المتحدة حيال القارة.

وسددت عودة ترامب إلى البيت الأبيض ضربة لدعم واشنطن لأوكرانيا، وأحدثت هزّة في المقاربة الغربية للحرب الروسية عليها والمتواصلة منذ 3 سنوات.

ويسعى حلفاء كييف لتجاوز التردد الأمريكي ودعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى لاهاي كتعبير عن الدعم.