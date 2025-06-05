"إقامة دبي" تطلق مبادرة توعوية بيئية للأطفال

MENAFN - Al-Bayan) نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، من خلال قسم المسؤولية المجتمعية، مبادرة بيئية وتثقيفية للأطفال، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وذلك في مكتبة المنخول العامة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي الذي يُصادف 5 يونيو من كل عام.

وسعت المبادرة إلى ترسيخ المفاهيم البيئية بأسلوب إبداعي مبسّط، عبر فعاليات توعوية تُعزّز أهمية الحفاظ على البيئة، وتُحفّز الأطفال على تبنّي سلوكيات مستدامة تحافظ على الأرض وتدعم جودة الحياة. كما تم توزيع هدايا صديقة للبيئة تعكس قيم الاستدامة وتربط التعلم بالمسؤولية، وسط أجواء مفعمة بالفرح بمشاركة الشخصيات الكرتونية ((سالم)) و((سلامة))، اللتين أضفتا لمسة مرحة ورسمتا الابتسامة على وجوه الأطفال.

وقال العميد عبدالصمد حسين سليمان علي البلوشي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الريادة والمستقبل: ((نعمل في إقامة دبي وفق قناعة راسخة بأن صناعة المستقبل تبدأ من وعي الطفل اليوم.

ونؤمن أن رسالتنا المؤسسية لا تكتمل دون غرس ثقافة الاستدامة والمسؤولية البيئية في الأجيال الجديدة، وهذه المبادرة جزء من سلسلة مبادرات تُجسّد التزامنا بقيم عام المجتمع، وحرصنا على الاستثمار في المعرفة الخضراء)).