54.5 مليون متر مربع مساحات دبي الخضراء

MENAFN - Al-Bayan) بلغ إجمالي المساحات الخضراء المزروعة في إمارة دبي الواقعة تحت إشراف بلدية دبي، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 54 مليوناً و509 آلاف و325 متراً مربعاً، وفقاً لما كشفته بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن البلدية.

وتجسد زيادة المساحات الخضراء في دبي رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء مدينة متكاملة تجمع بين التطور العمراني والحفاظ على البيئة، ما يعزز من جودة الحياة والصورة الحضارية المتقدمة للإمارة عالمياً، إذ تتصدر زيادة المساحات الخضراء قائمة أولويات ((خطة دبي الحضرية 2040)) التي تهدف إلى مضاعفة الحدائق العامة والمناطق الترفيهية، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار المدينة.

وتشهد إمارة دبي تحولاً حضرياً متسارعاً يعكس رؤيتها الطموحة نحو مدينة أكثر استدامة وجاذبية، وتسعى ((خطة دبي الحضرية 2040)) إلى مضاعفة هذه المساحات بنسبة 105%، مع إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والخدمات، ما يسهل حركة المشاة وراكبي الدراجات ويعزز التنقل المستدام.

وتقوم بلدية دبي بجهود كبيرة في مجال التشجير والمساحات الخضراء، والعمل على تجميل المدينة وما يتطلبه من جهود مضاعفة على مدار الساعة في الزراعة وتوفير مصادر الري، وتزرع فرق عمل البلدية 600 شجرة يومياً، كما أن مشاتل دبي باتت تُنتج سنوياً 90 مليون شتلة، وتم توظيف أحدث التقنيات في عمليات إنتاج هذه الشتلات.

وتسهم مبادرات بلدية دبي في زيادة الرقعة الخضراء بإمارة دبي في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة السكان، ويعد توفير المساحات الخضراء بيئة مثالية لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتجمع الحدائق والمحميات الطبيعية في دبي بين الجمال الطبيعي والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تشكل موطناً للعديد من أنواع الطيور، بما في ذلك أنواع مهددة بالانقراض.