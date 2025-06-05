الإمارات.. جهود رائدة للحد من التلوّث البلاستيكي وطنياً وعالمياً

MENAFN - Al-Bayan) أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها الرائدة والمضيئة، للحد من التلوث البلاستيكي، على المستويين الوطني والعالمي.

وقالت معاليها، بمناسبة يوم البيئة العالمي، في يوم البيئة العالمي: ((نجدد التزامنا بحماية بيئتنا وتراثنا الطبيعي، مسترشدين برؤية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أدرك برؤيته مدى الترابط الوثيق بين سلامة البيئة وازدهار المجتمع، ونطمح إلى بناء مستقبل تزدهر فيه الأنظمة البيئية، وتُصان فيه الحياة البرية والبحرية، وهو إرث نعمل جميعاً كوننا مجتمعاً على بنائه)).

وأضافت أن اليوم العالمي للبيئة يأتي هذا العام ليسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لمعالجة التلوث البلاستيكي، وهو تحدٍ كبير، يستدعي اهتماماً عاجلاً وجهوداً موحدة، مشيرة إلى أنه في إطار استجابتها لهذه القضية الملحة تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة، تهدف إلى الإدارة السليمة والمتكاملة للمنتجات البلاستيكية.

وأكدت معاليها أنه اعتباراً من الأول من يناير 2026 سيتم حظر استيراد وإنتاج وتجارة المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، لافتة إلى أن هذا الإجراء يندرج في سياق النهج التدريجي، الذي بدأته الدولة عام 2024، بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، فيما تؤكد هذه الخطوة عزمنا والتزامنا بالمسؤولية البيئية، وصولاً إلى بناء مستقبل خالٍ من النفايات والتلوث.

وبشأن جهود الإمارات العالمية للحد من خطر التلوث البلاستيكي قالت معاليها: ((إنه في إطار جهودنا العالمية للحد من النفايات البلاستيكية تعالج مبادرة ((الأنهار النظيفة)) - ضمن مؤسسة ((إرث زايد الإنساني)) - التلوث البلاستيكي في أنظمة الأنهار في عدد من الدول، من خلال تمكين المجتمعات وحفز تطوير الحلول المبتكرة لتنظيف المجاري المائية من المخلفات البلاستيكية)).

وأشارت إلى أن السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري تعد محركاً رئيساً لهذا التحول في الإمارات، حيث تسهم في تحسين استخدام الموارد في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية الخضراء، والنقل، والتصنيع، والإنتاج والاستهلاك المسؤولين عن الغذاء.

ولفتت إلى أن هذه السياسة تعطي الأولوية للحد من النفايات البلاستيكية، وتشجيع الحلول المبتكرة للتغليف، وإعادة التدوير المستدامة، مؤكدة الالتزام الراسخ بإدارة النفايات الخطرة، والحد من النفايات البلاستيكية بشكل كبير على جميع المستويات.

وتوجهت معاليها برسالة إلى مجتمع الإمارات قائلة: ((بصفتنا أفراداً مسؤولين في مجتمعنا يقع على عاتق كل منا المساهمة بشكل أساسي في تحقيق رؤية دولتنا، وذلك من خلال المشاركة في الحد من استخدام البلاستيك غير الضروري في حياتنا اليومية، ولتحقيق هذه الرؤية، يستدعي ذلك أن يشارك كل منا بفعالية أكبر في مسيرة التغيير، وأن نمضي بخطى ثابتة نحو بناء مجتمعات مزدهرة، وبيئة مرنة نابضة بالحياة)).

وأضافت أنه يجب علينا كذلك الحفاظ على سلامة البيئتين البرية والبحرية، اللتين تشكلان جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، وذلك لضمان استمرار حياتنا وحياة الأجيال القادمة.

ودعت معاليها إلى مواصلة التركيز على حماية النظم البيئية، لضمان استمرار حياتنا بالدرجة الأولى، مسترشدين بشعار اليوم العالمي للبيئة هذا العام ((الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية))، والذي يشكل دعوة للعمل لكل فرد من أفراد مجتمعنا، ومن خلال عملنا معاً يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.

استدامة بيئية

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بدعم الجهود الوطنية والعالمية، للحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((انطلاقاً من التزامنا بدعم المبادرات البيئية المحلية والعالمية، ومن ضمنها يوم البيئة العالمي، الذي ينظم هذا العام تحت شعار ((الحد من التلوث البلاستيكي))، نكثف جهودنا الاستباقية عبر تحويل التحديات إلى فرص.

حيث نعمل على تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، تدعم الجهود الوطنية والعالمية في التصدي للتلوث البلاستيكي، وتسهم في تنفيذ استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، وتسعى إلى تنفيذ مشروعات طويلة المدى، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المحددة في الأجندة الحكومية.

وتشكل استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إطاراً شاملاً لتحديد توجهات الهيئة نحو توسيع نطاق التطبيقات الحالية، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في دعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي بموازاة حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050)).

وأضاف معاليه: ((تهدف استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري إلى الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتسريع وتيرة التحول نحو نموذج مستدام قائم على الكفاءة والتدوير، وضمن استراتيجيتها المتكاملة للاقتصاد الدائري أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي في أكتوبر 2022 مبادرة ذكية لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، وعلب الألمنيوم.

حيث توفر الهيئة آلات ذكية، يتم تشغيلها عبر تطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث تقرأ الآلة رمز الاستجابة السريعة على التطبيق الذكي، ويتم منح الموظف نقاط عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة)).

مبادرات نوعية

وجددت هيئة البيئة - أبوظبي التزامها بقيادة الجهود البيئية والمناخية محلياً وعالمياً، من خلال إطلاق وتنفيذ سياسات ومبادرات نوعية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، تزامناً مع يوم البيئة العالمي، الذي يسلط الضوء هذا العام على التحديات المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن الهيئة تواصل دورها المحوري في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتكيف مع آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071، ويعزز مكانة أبوظبي عاصمة رائدة للعمل البيئي والمناخي.

وأشارت إلى استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيات فعالة للحد من التغير المناخي وتقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية لا سيما أحادية الاستخدام، انسجاماً مع شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام: ((إنهاء التلوث البلاستيكي)).

وأوضحت أن سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، التي أطلقتها الهيئة نجحت في تجنب استهلاك أكثر من 360 مليون كيس بلاستيكي، فيما أسهمت مبادرة ((استرداد القناني القائمة على الحوافز)) في جمع أكثر من 230 مليون قنينة بلاستيكية حتى اليوم، أي ما يعادل 2000 طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير.

مشاركة فاعلة

ودعت مؤسسة زايد الدولية للبيئة إلى اتخاذ خطوات عاجلة على المستويين الوطني والدولي، للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، وتقليل آثارها المدمرة على صحة الإنسان والنظم البيئية.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس المؤسسة، أن المواد البلاستيكية، رغم أهميتها في الحياة اليومية، تحولت إلى تهديد بيئي خطير، مشيراً إلى أن البشرية تنتج أكثر من 400 مليون طن سنويًا من البلاستيك، يُستخدم 40% منها مرة واحدة فقط، في حين يُلقى أكثر من 10 ملايين طن في البحار والمحيطات سنوياً.

وأوضح أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أصبحت تنتشر في مختلف أنحاء كوكب الأرض، وتم اكتشافها حتى داخل أجسام البشر، ما يعد تهديداً مباشراً للصحة العامة.

وأشادت المؤسسة بالمبادرة، التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإبرام اتفاقية دولية ملزمة، للحد من التلوث البلاستيكي.