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لطيفة بنت محمد: يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية

لطيفة بنت محمد: يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية

2025-06-05 07:17:24
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي أن يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية، وتُفتح أبواب السماء وتتوحد فيها القلوب وتُرفع الأيادي إلى السماء طلباً للمغفرة والرحمة.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة ((إكس)): ((يوم عرفة لحظة إيمانية سامية تتجلى فيها الرحمة الإلهية، وتُفتح أبواب السماء.. تتوحد فيها القلوب وتُرفع الأيادي إلى السماء طلباً للمغفرة والرحمة.

اللهم في يوم عرفة، اجعلنا من عتقائك من النار، واغفر لنا ذنوبنا، وتقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى.. وأنعم على بلادنا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والإيمان والسلام والازدهار)).

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