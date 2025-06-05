عمر بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
عمر بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Al-Bayan) تقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ سموه أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات من الدخول للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج
منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة
هشام بن عبدالرحمن يزور مطار هلسنكي في فنلندا ويطّلع على الأنظمة الحدودية الذكية
الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك
السفير الألماني كليمنس هاخ يودع البحرين بحفل رسمي قبل انتقاله إلى دمشق
"النور العالمية" تحصل على تقدير "ممتاز" من "جودة التعليم"