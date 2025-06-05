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عمر بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك

عمر بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك

2025-06-05 07:17:24
(MENAFN- Al-Bayan) تقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ سموه أولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

MENAFN05062025000110011019ID1109643597

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