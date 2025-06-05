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حمدان بن زايد: أرجو من الله أن يعيده علينا بالفرح والمسرّات وأن يحفظ وطننا

حمدان بن زايد: أرجو من الله أن يعيده علينا بالفرح والمسرّات وأن يحفظ وطننا

2025-06-05 07:17:24
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بدوام الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ سموه، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة ((إكس)): ((أهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله أن يعيده علينا جميعاً بالفرح والمسرات، وأن يحفظ وطننا، ويزيده رفعة وازدهاراً)).

ويستقبل سموه صباح اليوم، عقب صلاة العيد، جموع المهنئين في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

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