حمدان بن زايد: أرجو من الله أن يعيده علينا بالفرح والمسرّات وأن يحفظ وطننا

حمدان بن زايد: أرجو من الله أن يعيده علينا بالفرح والمسرّات وأن يحفظ وطننا
كما هنأ سموه، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأولياء العهود، ونواب الحكام، وشعب الإمارات والجاليتين العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة ((إكس)): ((أهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجياً من الله أن يعيده علينا جميعاً بالفرح والمسرات، وأن يحفظ وطننا، ويزيده رفعة وازدهاراً)).
ويستقبل سموه صباح اليوم، عقب صلاة العيد، جموع المهنئين في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
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