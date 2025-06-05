رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات ويهنئهم بأدائهم الفريضة

MENAFN - Al-Bayan) اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.. كما هنأهم سموه بأدائهم فريضة الحج وبعيد الأضحى المبارك.. داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم عرفة، يوم الحج، الأعظم، خير أيام الإسلام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ((يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام... لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)).

من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها، كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج. على صعيد متصل، وقف حجاج الدولة، أمس، على صعيد عرفات، واستمعوا إلى الخطبة مؤدين بذلك ركن الحج الأعظم.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات: ((بفضل الله وتوفيقه توافد حجاج دولة الإمارات، أمس، بسهولة ويسر، إلى عرفة، ووقفوا على صعيده الطاهر، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، وهم جميعاً بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة، من الفرق الطبية المرافقة لهم، حيث يحرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفير شتى سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم، وتلبية كل احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة، التي يجتمع فيها الحجيج من شتى البقاع، في هذا المشهد العظيم)).

وثمن الدرعي جهود وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكل المؤسسات السعودية المعنية، التي لم تدخر جهداً من أجل راحة جميع الحجاج، وأداء مناسكهم من خلال تفعيل البرامج والمبادرات الناجحة، وإنجاز التجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة، وتوفر خدمات متميزة، لضيوف الرحمن، وهو ما انعكس في الأريحية الكبيرة، التي شهدتها عملية تفويج الحجاج، وانتقالهم السلس من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، وتوفير الدعم اللوجستي للوفود وجموع الحجيج الغفيرة، على كل المستويات.