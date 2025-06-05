رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات ويهنئهم بأدائهم الفريضة

رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات ويهنئهم بأدائهم الفريضة
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يوم عرفة، يوم الحج، الأعظم، خير أيام الإسلام.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ((يوم عرفة.. يوم الحج الأعظم.. خير أيام الإسلام... لكل من وقف بعرفات اليوم: لا تنسونا من دعائكم... تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال)).
من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة، مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها، كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج. على صعيد متصل، وقف حجاج الدولة، أمس، على صعيد عرفات، واستمعوا إلى الخطبة مؤدين بذلك ركن الحج الأعظم.
وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات: ((بفضل الله وتوفيقه توافد حجاج دولة الإمارات، أمس، بسهولة ويسر، إلى عرفة، ووقفوا على صعيده الطاهر، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة، وهم جميعاً بحالة صحية جيدة، ويحظون بمتابعة مستمرة، من الفرق الطبية المرافقة لهم، حيث يحرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على توفير شتى سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم، وتلبية كل احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة، التي يجتمع فيها الحجيج من شتى البقاع، في هذا المشهد العظيم)).
وثمن الدرعي جهود وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وكل المؤسسات السعودية المعنية، التي لم تدخر جهداً من أجل راحة جميع الحجاج، وأداء مناسكهم من خلال تفعيل البرامج والمبادرات الناجحة، وإنجاز التجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة، وتوفر خدمات متميزة، لضيوف الرحمن، وهو ما انعكس في الأريحية الكبيرة، التي شهدتها عملية تفويج الحجاج، وانتقالهم السلس من منى إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، وتوفير الدعم اللوجستي للوفود وجموع الحجيج الغفيرة، على كل المستويات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
السعودية: الترحيل والمنع 10 سنوات من الدخول للمقيمين المخالفين لأنظمة الحج
منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة
هشام بن عبدالرحمن يزور مطار هلسنكي في فنلندا ويطّلع على الأنظمة الحدودية الذكية
الملك يتبادل التهاني مع ولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك
السفير الألماني كليمنس هاخ يودع البحرين بحفل رسمي قبل انتقاله إلى دمشق
"النور العالمية" تحصل على تقدير "ممتاز" من "جودة التعليم"