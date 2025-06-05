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هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات

هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات

2025-06-05 07:17:23
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، سيستقبل صباح اليوم الجمعة، عقب صلاة العيد، جموع المهنئين في قصر المقام في منطقة العين، للسلام على سموّه وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ نائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، وعساكم من عواده)).

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