هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات

هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ نائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، وعساكم من عواده)).
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