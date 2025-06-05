هزاع بن زايد: أجمل التهاني إلى رئيس الدولة ونائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة ((إكس)): ((أجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما نهنئ نائبيه وولي عهده والحكام وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، وعساكم من عواده)).

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