حكام الإمارات يهنئون رئيس الدولة ونائبيه بعيد الأضحى المبارك

MENAFN - Al-Bayan) بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعربوا فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وبعث أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ راشد بن حميد في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، وولي عهده، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد في قصر الزاهر - عجمان.

كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه.. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بعد صلاة العصر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.

ويُؤدّي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلّى العيد الكبير في خزام.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة، وجموع المُهنّئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.