منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة

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MENAFN - Swissinfo) طالبت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية (MSF) وزير الخارجية السويسري إينياتسو كاسيس بتوضيح تصريحاته المثيرة للجدل بشأن غزة. تم نشر هذا المحتوى على 05 يونيو 2025 - 14:34 2دقائق Keystone-SDA

وتوجهت المنظمة غير الحكومية بدعوتها هذه خلال مظاهرة نظمتها اليوم الخميس في ساحة الأمم في جنيف.

”هذا طلب مشروع“، قالت ميكايلا سيرفيني، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود سويسرا، لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS):”نريد أن نخبره بما نراه على أرض الواقع“.

ويوم الثلاثاء، أوضح كاسيس سبب امتناع سويسرا عن توقيع الرسالة التي وجهتها أكثر من 20 دولة أوروبية، والتي تدعو إلى أن تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على توزيع المساعدات في غزة.

المزيد المزيد وزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على 04 يونيو 2025 أقرّ وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، بأن إسرائيل تُخفق في الوفاء بالتزاماتها من خلال عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائي

في رأي الوزير السويسري، تعتبر الرسالة هجوماً على مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، والتي تعتبر الذراع المسلح لخطة إسرائيل للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية السويسرية إن المؤسسة”ربما كان بإمكانها فعل شيء ما“. ومنذ الأسبوع الماضي، قُتل العشرات من الأشخاص في مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

واليوم الخميس، هتف ما بين 150 و200 عضو من منظمة أطباء بلا حدود”المساعدات العسكرية ليست مساعدات إنسانية“.

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