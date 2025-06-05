منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة

منظمة أطباء بلا حدود تطالب سويسرا بتوضيح موقفها بشأن غزة
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Doctors Without Borders demands Swiss Gaza clarification
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MSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaza
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طالع المزيدMSF invite Cassis à venir discuter avec elle de la bande de Gaz
وتوجهت المنظمة غير الحكومية بدعوتها هذه خلال مظاهرة نظمتها اليوم الخميس في ساحة الأمم في جنيف.
”هذا طلب مشروع“، قالت ميكايلا سيرفيني، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود سويسرا، لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-ATS):”نريد أن نخبره بما نراه على أرض الواقع“.
ويوم الثلاثاء، أوضح كاسيس سبب امتناع سويسرا عن توقيع الرسالة التي وجهتها أكثر من 20 دولة أوروبية، والتي تدعو إلى أن تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية على توزيع المساعدات في غزة.المزيد المزيد وزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائيل
تم نشر هذا المحتوى على 04 يونيو 2025 أقرّ وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، بأن إسرائيل تُخفق في الوفاء بالتزاماتها من خلال عرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يرد على دعوات لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه إسرائي
في رأي الوزير السويسري، تعتبر الرسالة هجوماً على مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل، والتي تعتبر الذراع المسلح لخطة إسرائيل للسيطرة على المساعدات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية السويسرية إن المؤسسة”ربما كان بإمكانها فعل شيء ما“. ومنذ الأسبوع الماضي، قُتل العشرات من الأشخاص في مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
واليوم الخميس، هتف ما بين 150 و200 عضو من منظمة أطباء بلا حدود”المساعدات العسكرية ليست مساعدات إنسانية“.المزيد المزيد نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
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