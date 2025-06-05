رئيس الدولة يطمئن على أحوال حجاج الإمارات خلال اتصال هاتفي مع رئيس مكتب شؤون الحجاج

MENAFN - Al-Bayan) "> اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة .. كما هنأهم سموه بأدائهم فريضة الحج وبعيد الأضحى المبارك..داعياً الله تعالى أن يعيده عليهم بالصحة والعافية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.

من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة..مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها..كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج.