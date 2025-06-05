رئيس الدولة يطمئن على أحوال حجاج الإمارات خلال اتصال هاتفي مع رئيس مكتب شؤون الحجاج

رئيس الدولة يطمئن على أحوال حجاج الإمارات خلال اتصال هاتفي مع رئيس مكتب شؤون الحجاج
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف مؤسسات المملكة التي تبذلها من أجل راحة الحجاج وضمان أداء مناسكهم في أجواء ميسرة.
من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على تفقد أحوال حجاج الإمارات وسلاسة الإجراءات المتبعة لضمان أداء مناسكهم بيسر وسهولة..مشيداً باهتمام سموه بمتابعة أحوال المواطنين داخل الدولة وخارجها..كما ثمن دعم سموه المتواصل لمكتب شؤون الحجاج بما يمكّنهم من أداء مهامهم وتقديم خدماتهم المتكاملة إلى الحجاج.
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