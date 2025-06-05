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15 شهيدا مع استمرار قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

15 شهيدا مع استمرار قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

2025-06-05 03:12:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 15 فلسطينيا، وجرح آخرون، وصفت جروحهم ما بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف الاحتلال مناطق في مدينتي غزة وخان يونس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات، إثر قصف طائرات إسرائيلية مسيّرة قرب برج الشفاء غربي مدينة غزة.
كما استشهد 3 فلسطينيين، وجرح آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "بئر النعجة" غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
كما استشهد فلسطينيين اثنين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال لحي أصلان غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
وفي خان يونس، استشهد فلسطينيان، وجرح عدد آخر، في قصف الاحتلال منطقة معن شرقي المدينة، والشهيدان هما: مصعب فرج محمود الغلبان، وبكر أحمد عوض أبو عواد.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين.

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