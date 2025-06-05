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انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

2025-06-05 03:12:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضا بمقدار 80 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في المملكة.
ووفقًا للتسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 67.600 دينار، وسعر الشراء 66.400 دينار.
وتالياً التسعيرة :

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