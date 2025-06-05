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حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات

حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد وقوفهم على صعيد عرفات

2025-06-05 03:12:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس اليوم الخميس، التاسع من ذي الحجة، بالنفرة إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات.


ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.


وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

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