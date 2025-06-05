الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية، استمرت لمدة 90 دقيقة، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حل التوترات التجارية القائمة بين البلدين قريبًا.



ووصف ترمب المكالمة الهاتفية بأنها "جيدة جدًا"، وقال إن محادثات المتابعة التجارية ستعقد "قريبًا" بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين، وإن شي دعاه لزيارة الصين.



وأفاد ترمب على منصته "تروث سوشيال": بأن المكالمة ركزت بالكامل تقريبًا على التجارة، دون التطرق إلى القضايا الجيوسياسية الأخرى، مثل الاتفاق النووي الإيراني أو الحرب الروسية- الأوكرانية.

وكتب ترمب على موقع "تروث سوشيال" أن المكالمة "أسفرت عن نتيجة إيجابية جدًا لكلا البلدين".



وخص ترمب بالذكر مسألة المعادن الأرضية النادرة- التي فرضت الصين قيودًا على تصديرها- كمجال أحرز فيه تقدمًا مع نظيره الصيني.



وكتب ترمب: "يجب ألا يكون هناك أي شكوك بعد الآن فيما يتعلق بصعوبة المعادن الأرضية النادرة".

واختتم ترمب قائلاً: "سنقوم بإبلاغ وسائل الإعلام بموعد ومكان الاجتماع المقرر قريبًا، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".



ومن جانبها، قالت وكالة "شينخوا" الصينية الحكومية للأنباء: "أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بناء على طلب الأخير".