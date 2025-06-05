الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية

الرئيسان الأميركي والصيني يجريان مباحثات هاتفية
ووصف ترمب المكالمة الهاتفية بأنها "جيدة جدًا"، وقال إن محادثات المتابعة التجارية ستعقد "قريبًا" بين الفريقين الاقتصاديين للبلدين، وإن شي دعاه لزيارة الصين.
وأفاد ترمب على منصته "تروث سوشيال": بأن المكالمة ركزت بالكامل تقريبًا على التجارة، دون التطرق إلى القضايا الجيوسياسية الأخرى، مثل الاتفاق النووي الإيراني أو الحرب الروسية- الأوكرانية.
وكتب ترمب على موقع "تروث سوشيال" أن المكالمة "أسفرت عن نتيجة إيجابية جدًا لكلا البلدين".
وخص ترمب بالذكر مسألة المعادن الأرضية النادرة- التي فرضت الصين قيودًا على تصديرها- كمجال أحرز فيه تقدمًا مع نظيره الصيني.
وكتب ترمب: "يجب ألا يكون هناك أي شكوك بعد الآن فيما يتعلق بصعوبة المعادن الأرضية النادرة".
واختتم ترمب قائلاً: "سنقوم بإبلاغ وسائل الإعلام بموعد ومكان الاجتماع المقرر قريبًا، شكرا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".
ومن جانبها، قالت وكالة "شينخوا" الصينية الحكومية للأنباء: "أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم، محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بناء على طلب الأخير".
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