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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

2025-06-05 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.


وجاء اللقاء ⁦‪ على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إسبانيا ولقاء جلالته مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك ⁧‫إسبانيا‬⁩، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

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