وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإسباني
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وجاء اللقاء على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إسبانيا ولقاء جلالته مع جلالة الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
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