الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن

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الملك يتابع مباراة النشامى مع عُمان من السفارة الأردنية في لندن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، مباراة المنتخب الوطني مع المنتخب العُماني من مقر السفارة الأردنية في لندن حيث يقوم بزيارة عمل خارجية تشمل دولا عدة.
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