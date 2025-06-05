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عروض للدرون احتفاء بعيد الجلوس الملكي وفوز المنتخب الوطني على نظيره العماني

عروض للدرون احتفاء بعيد الجلوس الملكي وفوز المنتخب الوطني على نظيره العماني

2025-06-05 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة مميزة للاحتفال بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وفوز المنتخب الوطني على شقيقه العماني في المباراة التي جمعت المنتخبين الشقيقين على ستاد قابوس في مسقط في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، انطلقت مساء اليوم الخميس، عروض الدرون في سماء المملكة بعد انتهاء المباراة بين منتخبنا الأردني والمنتخب العماني وتستمر في مواقع متعددة من محافظات المملكة وبأوقات متفاوتة.


وسيكون العرض الأول فوق سماء صرح الشهيد اليوم الخميس، حيث سيتم فتح أبواب استاد المدينة الرياضية للراغبين في التصوير من داخل الملعب.


وتعد هذه العروض فرصة رائعة للاحتفال بالإنجازات الوطنية والتعبير عن الفخر بالهوية الأردنية، وتُظهر التقدم التكنولوجي في تنظيم الفعاليات الوطنية.


ودعا متخصصون في هذا المجال إلى اختيار مواقع مرتفعة للحصول على أفضل زاوية تصوير والتحقق من حالة الطقس، حيث أن العروض تعتمد على ظروف جوية مناسبة، والوصول إلى الموقع قبل بدء العرض لضمان الحصول على مكان جيد، واستخدام كاميرات مزودة بتقنيات تصوير ليلية للحصول على صور واضحة.

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