عروض للدرون احتفاء بعيد الجلوس الملكي وفوز المنتخب الوطني على نظيره العماني
وسيكون العرض الأول فوق سماء صرح الشهيد اليوم الخميس، حيث سيتم فتح أبواب استاد المدينة الرياضية للراغبين في التصوير من داخل الملعب.
وتعد هذه العروض فرصة رائعة للاحتفال بالإنجازات الوطنية والتعبير عن الفخر بالهوية الأردنية، وتُظهر التقدم التكنولوجي في تنظيم الفعاليات الوطنية.
ودعا متخصصون في هذا المجال إلى اختيار مواقع مرتفعة للحصول على أفضل زاوية تصوير والتحقق من حالة الطقس، حيث أن العروض تعتمد على ظروف جوية مناسبة، والوصول إلى الموقع قبل بدء العرض لضمان الحصول على مكان جيد، واستخدام كاميرات مزودة بتقنيات تصوير ليلية للحصول على صور واضحة.
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