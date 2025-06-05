403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الملكة رانيا: عفية يا النشامى خليتوا العيد عيدين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله المنتخب الوطني، بالفوز على نظيره العماني واقترابه من التأهل إلى كأس العالم 2026.
ونشرت جلالتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من المباراة وفرحة لاعبي المنتخب وكتبت عليها: عفية يالنشامى خليتوا العيد عيدين.
ونشرت جلالتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من المباراة وفرحة لاعبي المنتخب وكتبت عليها: عفية يالنشامى خليتوا العيد عيدين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
زلزال يخلف أضرارا في موقع أثري إيطالي
الكشف عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين في صربيا
ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال