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الملكة رانيا: عفية يا النشامى خليتوا العيد عيدين

الملكة رانيا: عفية يا النشامى خليتوا العيد عيدين

2025-06-05 03:12:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله المنتخب الوطني، بالفوز على نظيره العماني واقترابه من التأهل إلى كأس العالم 2026.
ونشرت جلالتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من المباراة وفرحة لاعبي المنتخب وكتبت عليها: عفية يالنشامى خليتوا العيد عيدين.


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