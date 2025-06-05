الصفدي: النشامى يرفعون الرأس..ومعهم حتى الوصول للمونديال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، اليوم الخميس، المنتخب الوطني لكرة القدم بفوزه على المنتخب العماني الشقيق.



وقال الصفدي: "مبارك للنشامى الفوز المستحق على منتخب سلطنة عُمان الشقيق، أداء وروح عالية وإنجاز على طريق التأهل للمونديال، رفعتوا رؤوسنا يا نشامى، مبارك لمولاي جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وسيدي سمو الأمير حسين، ولي العهد، وأبناء شعبنا العزيز".



وأضاف الصفدي: "مع النشامى حتى الوصول للمونديال بمشيئة الله، ونتمنى للأشقاء في سلطنة عمان التوفيق في قابل الأيام، ونشكر دوماً روحهم الرياضية العالية، إخوة كرام وشعب مضياف عروبي أصيل".