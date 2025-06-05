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أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً

أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً

2025-06-05 03:12:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت أسعار الفضة إلى عتبة مهمة بلغت 35 دولاراً للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، مدفوعة بارتفاع قوي في الطلب الصناعي واستمرار العجز في الإمدادات.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 35.82 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ شباط 2012 عند 36.08 دولارات، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".


وتُعرف الفضة بكونها معدناً ملاذاً آمناً وفي الوقت نفسه مكوناً صناعياً أساسياً، وقد قفز سعرها بنسبة 24 بالمئة منذ بداية عام 2025.


وتُشكل الاستخدامات الصناعية أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة، وفقاً لجمعية "معهد الفضة" الصناعية.


وتُواجه سوق الفضة عجزاً هيكلياً للسنة الخامسة على التوالي، ورغم أن العجز يُتوقّع أن ينخفض بنسبة 21 بالمئة خلال 2025، بحسب جمعية معهد الفضة، فإن الوضع لا يزال ضاغطاً على جانب المعروض.

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