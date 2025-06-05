أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً

أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 35.82 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ شباط 2012 عند 36.08 دولارات، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".
وتُعرف الفضة بكونها معدناً ملاذاً آمناً وفي الوقت نفسه مكوناً صناعياً أساسياً، وقد قفز سعرها بنسبة 24 بالمئة منذ بداية عام 2025.
وتُشكل الاستخدامات الصناعية أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة، وفقاً لجمعية "معهد الفضة" الصناعية.
وتُواجه سوق الفضة عجزاً هيكلياً للسنة الخامسة على التوالي، ورغم أن العجز يُتوقّع أن ينخفض بنسبة 21 بالمئة خلال 2025، بحسب جمعية معهد الفضة، فإن الوضع لا يزال ضاغطاً على جانب المعروض.
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