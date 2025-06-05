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غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

2025-06-05 03:12:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفًا أحد الأبنية، فيما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى السكان لإخلاء المنطقة.


كما وجه إنذارات مماثلة إلى سكان بلدة شمسطار في البقاع الشمالي.

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