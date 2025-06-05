بهدف قاتل في مرمى اليابان .. أستراليا تصعب مهمة السعودية تصفيات المونديال - فيديو

خبرني - انتزع منتخب أستراليا فوزا ثمينا من نظيره الياباني (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدين "الكنغر" الأسترالي بالفضل في انتصاره لمدافعه عزيز بيهيتش الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء على ملعب أوبتوس، بأستراليا.

ورفع منتخب أستراليا رصيده بعد هذا الفوز إلى 16 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن ملاحقه السعودي قبل مباراته أمام مضيفه البحريني اليوم أيضا.

وفي حال فوز الأخضر اليوم على الأحمر البحريني، ف ستشهد الجولة الأخيرة من التصفيات مباراة مثيرة وحاسمة بين المنتخب السعودي وضيفه الأسترالي على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2026.

بينما يحتل منتخب اليابان صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 20 نقطة، وكان قد ضمن التأهل مبكرا إلى كأس العالم 2026.

ويشارك في هذه المرحلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، 18 منتخبا، قسمت إلى ثلاث مجموعات، تضم كل منها ستة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة الملحق الآسيوي.

وقد ضمنت قارة آسيا ثمانية مقاعد في مونديال 2026، بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 إلى 48 منتخبا.

كما ضمن منتخب إيران تأهله مبكرا إلى نهائيات كل العالم 2026، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، والسابعة في تاريخه، بعد أن وصل إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.