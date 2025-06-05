الإعلان عن تشكيلة النشامى لملاقاة عُمان

الإعلان عن تشكيلة النشامى لملاقاة عُمان
خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، تشكيلة المنتخب الوطني لملاقاة نظيره العُماني ضمن منافسات الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وضمت القائمة، في حراسة المرمى يزيد أبو ليلى، والدفاع: عبدالله نصيب ويزن العرب ومحمد أبو النادي وأحمد عساف، وفي الوسط عامر أبو جاموس وإبراهيم سعادة ومهند أبو طه، وفي الهجوم موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات.
يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة الحائزة على المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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