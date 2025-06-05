تجمعات جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى ونظيره العماني
خبرني - تشهد العاصمة عمان وجميع المحافظات، تجمعات كبيرة للمواطنين الذين تجمهروا في مجموعات؛ لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره العماني التي تنطلق عند السابعة مساء الخميس في مسقط.
وأعدت وزارة الشباب في مختلف المحافظات، شاشات عرض كبيرة لتوفير متابعة للمباراة التي تأتي في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وازدانت هذه التجمعات بإعلام الوطن، وصور جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسط هتافات تتغنى بالوطن وقائده وتشجع المنتخب الوطني.
كما ازدحمت المقاهي في مختلف المحافظات بالشباب الراغبين بتشجيع المنتخب بشكل جماعي.
وتنظم جامعة البترا في مقرها حضورًا جماعيًا للمباراة، والذي سيشهد وجود رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم وعدد كبير من المشرفين في الجامعة من مدرسين ومسؤولين في الكليات.
يشار إلى أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة في طريق تحقيق حلم التأهل للمونديال.
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