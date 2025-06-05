بانتظار العراق .. هاتريك علوان يقرب النشامى من المونديال

حقق المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم فوزًا مستحقًا وعريضا على نظيره العُماني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقطخبرني - .

وتميّز اللقاء بتألق النجم علي علوان، الذي سجل هاتريك تاريخي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة +45 (من ركلة جزاء)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة 64.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، بانتظار مواجهة العراق وكوريا في وقت لاحق الخميس.