بانتظار العراق .. هاتريك علوان يقرب النشامى من المونديال
حقق المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم فوزًا مستحقًا وعريضا على نظيره العُماني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقطخبرني - .
وتميّز اللقاء بتألق النجم علي علوان، الذي سجل هاتريك تاريخي، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة +45 (من ركلة جزاء)، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة 64.
بهذا الفوز، رفع المنتخب الأردني رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر الترتيب مؤقتًا، في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، بانتظار مواجهة العراق وكوريا في وقت لاحق الخميس.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
الإقراض ترفع رأس مالها لـ100 مليون دينار
زلزال يخلف أضرارا في موقع أثري إيطالي
الكشف عن ترتيبات دورة المدربين المحترفين في صربيا
ضيوف الرحمن ينفرون من عرفات إلى مزدلفة
الأردن يفوز على نظيره العماني ويضع قدما في المونديال